Gary Hoffman et David Selig jouent Saint-Saëns, Debussy, Fauré et Strohl

Concert donné le 07 juin 2016 à 20h30 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris dans le cadre du Festival Palazzetto Bru Zane.

Présentation : Gaëlle Le Gallic

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)

Sonate pour violoncelle et piano n°1 en ut mineur op 32 (1872)

1. Allegro

2. Andante tranquillo sostenuto

3. Allegro moderato

Claude Debussy (1862 - 1918)

Nocturne et scherzo pour violoncelle et piano (1882)

Gabriel Fauré (1845 - 1924)

Elégie pour violoncelle et piano en ut mineur op 24 (1880)

Rita Strohl (1865 - 1941)

Grande Sonate dramatique pour violoncelle et piano "Titus et Bérénice" (1892)

1. Introduction - Moderato - Molto movimento

2. Vivace

3. Lento tristamente

4. Allegro molto movimento - Molto appassionato

Gabriel Fauré (1845 - 1924)

Sicilienne pour violoncelle et piano en sol mineur op 78

Gary Hoffman violoncelle

David Selig piano

Après - Concert

