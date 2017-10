Autour du septuor avec Debussy, Fauré, Hersant et Ravel

▼ Programme du concert

Concert donné le 25 juillet 2017, Salle Pasteur du Corum à Montpellier

dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Claude Debussy (1862 - 1918)

♪Prélude à l’après-midi d’un faune (1892 - 09/1894)

pour orchestre / arrangement pour flûte traversière clarinette harpe et quatuor à cordes

♪Rapsodie n°1 en Si bémol Majeur L 116 (12/01909 - 01/1910)

pour clarinette et orchestre / Transcription pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes de David Walter

Gabriel Fauré (1845 - 1924)

♪Quatuor à cordes en mi mineur op 121 (1923 - 1924)

1. Allegro moderato

2. Andante

3. Allegro

Philippe Hersant (1948 - )

♪Pax in Nomine Dominini 1

septuor pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes

d’après le chant de Marcabru (12ème siècle)

(Création)

Maurice Ravel (1875 - 1937)

♪Introduction et allegro pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes (1905 - 1906)

Adriana Ferreira : Flûte traversière

Renaud Guy-Rousseau : Clarinette

Emilie Gastaud : Harpe

, © Radio France / Musiciens de l'Orchestre National de France

Quatuor Hermès

Omer Bouchez : Violon

Elise Liu : Violon

Yung-Hsin Chang : Alto (instrument)

Anthony Kondo : Violoncelle

David Walter : Arrangeur

▼ Après-concert

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)

Septuor en si bémol majeur TWV 44:43 pour 3 hautbois, 3 violons et basse continue : Allegro

Il Gardellino

ETCETERA KTC 4004

Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837)

Septuor en ré min op 74 pour piano, flûte traversière, hautbois, cor, alto, violoncelle et contrebasse

Nonette Tchèque

PRAGA DIGITALS PRD/DSD 250 243

Franz Berwald (1796 - 1868)

Grand septuor en si bémol majeur pour clarinette, basson, cor, violon, alto, violoncelle, contrebasse : Finale – Allegro con Spirito

Ensemble Nash

CRD 3344