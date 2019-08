Autour de Byron. En direct du Festival Berlioz, avec l'Orchestre national de Metz

Présentation : Arnaud Merlin

20h : Schumann par Philippe Bianconi

Concerts enregistrés les 23 et 25 août 2018 en l'Église de La Côte-Saint-André, dans le cadre du Festival Berlioz.

Kreisleriana op. 16

Chants de l’aube - V.

Romance en fa dièse majeur op. 28

Philippe Bianconi, piano

21h : concert en direct, "Autour de Byron"

Concert diffusé en direct de la cour du Château Louis XI de La Côte-Saint-André, dans le cadre du Festival Berlioz.

Théodore Gouvy

Le Giaour, ouverture op.14

Hector Berlioz

Le Corsaire, ouverture op.21

Karol Beffa

On the Dust I love, cantate pour mezzo-soprano et orchestre d'après le poème de Lord Byron "On the Death of a Young Lady"

(CM - Commande du Festival Berlioz)

Albane Carrère, mezzo-soprano

Hector Berlioz

Harold en Italie, Symphonie en 4 parties avec alto principal op.16

Harold aux montagnes : scènes de mélancolie, de bonheur et de joie (Adagio-Allegro) Marche des pèlerins chantant la prière du soir (Allegretto) Sérénade d'un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse (Allegro assai-Allegretto) Orgie de brigands. Souvenirs des scènes précédentes (Allegro frenetico-Adagio)

Lawrence Power, alto

Orchestre national de Metz

David Reiland, dir.