Au-delà de l'image, Alexandre Desplat

Concert #1

Alexandre Desplat

Valérian et la cité des mille planètes

Réalisateur : Luc Besson (2017)

Alexandre Desplat

Pelléas et Mélisande, symphonie concertante pour flûte solo (création mondiale)

Alexandre Desplat

Airlines pour flûte solo

Invité #1 : Emmanuel Pahud

Né à Genève où il commence l'apprentissage de la musique à l’âge de six ans, Emmanuel Pahud termine en 1990 ses études de flûte au CNSMD de Paris, puis suit l’enseignement d’Aurèle Nicolet. Il remporte plusieurs premiers prix internationaux et est lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin ; à vingt-deux ans, il est nommé première flûte des Berliner Philharmoniker, dirigés alors par Claudio Abbado, position qu’il occupe encore aujourd’hui. Depuis lors, il donne des récitals et concerts dans le monde entier. En 1993, aux côtés d’Éric Le Sage et de Paul Meyer, il fonde le festival Musique à l’Empéri à Salon-de-Provence, et donne régulièrement, aujourd’hui, des concerts de musique de chambre avec Éric Le Sage, Yefim Bronfman et Hélène Grimaud ainsi qu’avec le pianiste de jazz Jacky Terrasson. Parmi les plus récents : l’intégrale de l’œuvre pour flûte de Frank Martin (Musiques Suisses/Migros), un récital « Around the World » avec le guitariste Christian Rivet (Warner Classics-Erato), un disque consacré à la musique pour flûte à la cour de Frédéric le Grand dirigé par Trevor Pinnock (EMI Classics). Il est ambassadeur de l’Unicef.

Astor Piazzolla

Extraits Histoire du tango (Bordel 1900, Café 1930, Nigthclub 1960, Concert d’aujourd’hui)

Emmanuel Pahud (flûte)

Christian Rivet (guitare)

Warner Classics 2013

Invité #2 : Dominique Lemonnier

Violoniste, Dominique Lemonnier dite « Solrey » –reçoit l’enseignement de maîtres tels Gabriel Bouillon, Pierre Doukan et Henri Temianka aux USA comme de séjours d’études à l’Accademia Chigiana de Sienne et à la Schola Cantorum de Bâle avec Jaap Schröder, Solrey mène d’abord une carrière d’interprète au sein de formations de chambre et symphoniques prestigieuses. Très tôt ,elle développe une appétence pour des expériences « autres », comme, enregistrer de nombreuses BO pour le cinéma d’où sa rencontre avec Alexandre Desplat dont elle crée la plupart de ses partitions et participe aussi à de nombreuses expériences théâtrales et performances avec des plasticiens. Elle fonde en 2005 le Traffic Quintet et imagine des spectacles où elle associe l’art vidéo et des arrangements inventifs de musiques de films. En 2010 elle devient directrice artistique des enregistrements d’Alexandre Desplat et conceptualise les programmes de ses concerts. Sa relation étroite musique-image est devenu au fil de sa recherche artistique une deuxième nature jusqu'à réaliser des films sur la musique et mettre en scène la création d’un Opéra de chambre « En silence » en Mars 2019 d’Alexandre Desplat.

Jerry Goldsmith

Divine féminin / Basic instinct

Traffic Quintet (Dominique Lemonnier, Anne Villette, Estelle Villotte, Raphaël Perraud, Philippe Noharet)

Dominique Lemonnier (direction)

Universal Music 2011

Concert #2

Alexandre Desplat

Musiques de The King's Speech

Réalisateur : Tom Hooper (2011)

Alexandre Desplat

Musiques de Girl with a Pearl Earring

Réalisateur : Peter Weber (2003)

Alexandre Desplat

Musiques de Shape of Water

Réalisateur : Guillemo Del Toro (2017)

Alexandre Desplat

Musiques de Birth

Réalisateur : Jonathan Glazer (2004)

Alexandre Desplat

Musiques de Ghost Writer

Réalisateur : Roman Polanski (2010)

Alexandre Desplat

Musiques de Harry Potter et les Reliques de la Mort

Réalisateur : David Yates (2010-2011)

BIS 1 : Alexandre Desplat

Musiques de The Grand Budapest Hotel

Réalisateur : Wes Anderson (2014)

BIS 2 : Alexandre Desplat

Musiques de Lust

Emmanuel Pahud flûte*

Orchestre National de France

Alexandre Desplat direction

Après-concert

Alexandre Desplat

Regarde les hommes tomber

réal : Jacques Audiard

Playtime Records 2006

Alexandre Desplat

Divine féminin : Birth - Elegy, Valse

Traffic Quintet (Dominique Lemonnier, Anne Villette, Estelle Villotte, Raphaël Perraud, Philippe Noharet)

Dominique Lemonnier (direction)

Universal Music 2011

Alexandre Desplat

Chéri

London Symphony Orchestra

Alexandre Desplat (direction)

Varese Sarabande 2009

Alexandre Desplat

Meet the pets, Comme des bêtes (The secret life of pets)

Alexandre Desplat

Godzilla ! Godzilla

The Hollywood Studio Symphony

Alexandre Desplat (direction)

Sony Classical 2014

Alexandre Desplat

La fille du puisatier

The London Symphony Orchestra

Alexandre Desplat (direction)

Varese Sarabande 2011

