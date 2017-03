Anne Gastinel et l'ONF jouent Beffa, Bloch, Dutilleux et Roussel en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio.

Présentation : Gaëlle Le Gallic ♥ Jeudi 16 mars 2017 — 20h Maison de la radio — Auditorium

Programme du concert

Karol Beffa

Le bateau ivre (2017-CM)

Ernest Bloch

Schelomo, rhapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre (1915/1916)

Anne Gastinel, violoncelle

Henri Dutilleux

Symphonie n°2 "Le Double" (1959)

Albert Roussel

Bacchus et Ariane op.43, suite d'orchestre n°2 (1930)

1. Introduction

2. Réveil d’Ariane

3. Bacchus danse seul

4. Le baiser

5. L’appel de Dionysos

6. La procession de Thiase

7. Danse d’Ariane

8. Danse d’Ariane et de Bacchus

9. Bacchanale

Anne Gastinel, violoncelle

Orchestre national de France

Alain Altinoglu, direction

Infos ▼ Bibliographies et liens / Karol Beffa

• le Seuil a publié Parler, Composer, Jouer. Sept Leçons sur la musique, livre écrit à partir des cours de Karol Beffa au Collège de France (chaire annuelle de création artistique, 2012-2013)

, © Karol Beffa

• Flammarion a fait paraître, en poche, Les Coulisses de la création (co-écrit avec Cédric Villani), dans sa collection « Champs Flammarion ». C'est une conversation à bâtons rompus sur la création et ce qu'elle implique : le doute, les angoisses, la présence ou non de rituels, la possibilité ou non de créations collectives. Les liens qui suivent donnent quelques aperçus :

, © Cédric Villani (Auteur) Karol Beffa (Auteur)

• http://next.liberation.fr/livres/2015/12/06/obsessions\-et\-tourments\-de\-l\-acte\-createur\-avant\-l\-etat\-de\-grace\_1418663

• http://www.forumopera.com/breve/pas\-de\-creativite\-sans\-contrainte\-villani\-et\-beffa\-dans\-les\-coulisses\-de\-la\-creation

, © Auteur Karol Beffa / Cédric Villani

• http://www.philomag.com/les\-livres/notre\-selection/les\-coulisses\-de\-la\-creation\-tp\-12786

• les éditions des Equateurs ont fait paraître "Sept voix sur le bonheur". co-auteur (avec Luc Ferry, Sylvain Tesson, Michel Marzano, Claudia Senik, Boris Cyrulnik et Leili Anvar).

Karoll Beffa répond à la question : "*Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la musique ?"

Luc Ferry (philosophe), Sylvain Tesson (écrivain), Claudia Senik (économiste), Boris Cyrulnik (neuropsychiatre), Michela Marzano (philosophe), Leili Anvar (écrivain), Karol Beffa (musicien).