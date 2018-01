TM+ et Sylvain Cathala : les rayures du zèbre

Concert donné le 10 novembre 2017 à 20h30 à la Salle de Spectacles de la Maison de la Musique à Nanterre.

♪ Programme du concert

Alexandros Markeas (1965 - )

Prélude désemparé (2017)

Alexandros Markeas, piano

Sylvain Cathala

Hunting Lion (2017)

Print

Ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

Alexandros Markeas (1965 - )

Noir et blanc (2017)

Print

Ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

Sylvain Cathala

Run now (2017)

Print

Ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

Alexandros Markeas (1965 - )

Sprint (2017)

Print

Ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

Free style (2017)

Charlotte Testu, contrebasse

Jean-Philippe Morel, contrebasse

Sylvain Cathala

Zebra's stripes (2017)

Print

Ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

Alexandros Markeas (1965 - )

Bleich (2017)

Print

Ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

Nicolas Fairgeix - clarinette

Frank Scalisi - clarinette

Alexandros Markeas - claviers

Charlotte Testu - contrebasse

Florent Jodelet - percussion

PRINT

Sylvain Cathala - saxophone ténor

Stéphane Payen - saxophone alto

Benjamin Moussay - claviers

Jean-Philippe Morel - contrebasse

Franck Vaillant - batterie

Sylvain Cathala : Saxophone

Charlotte Testu : Contrebasse

Jean Philippe Morel : Contrebasse

Réalisation Josselin Carré ▼

Les Rayures du Zèbre, créé en novembre 2017 réunissent Sylvain Cathala, Alexandros Markeas, TM+ et Print sous la direction de Laurent Cuniot dans une rencontre inédite entre musiques contemporaine et jazz.

▒ Après - concert ▒

Invité → Avec Julien Leroy

Violoniste de formation, Julien Leroy, né à Enghien, s’est perfectionné auprès de célèbres chefs d’orchestre comme Valery Gergiev, Kurt Masur et Daniel Harding, l’actuel Directeur Musical de l’Orchestre de Paris. Il approfondit le répertoire contemporain avec Pierre Boulez et est lauréat de concours internationaux. Son répertoire s’étend de la musique du 18ème siècle à la création contemporaine.

Julien Leroy est aussi directeur musical du Paris Percussion Group.

Il va assurer le 6 février la création de deux œuvres de Thierry Escaich, compositeur et organiste récompensé par deux Victoires de la Musique Classique, lors du prochain festival Présences à Radio France, et dirigera Salle Wagram les 10 et 11 mars l’Orchestre Colonne dans la Symphonie Pastorale de Beethoven et accompagnera le pianiste Jean-Philippe Collard dans le 1er concerto de Rachmaninov.

Witold Lutoslawski (1913-1994)

Symphonie n° 4 (extrait)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Julien Leroy, direction

Enr. 4 juin 2016 (Radio France)

Bande Radio France

Pierre Boulez (1925-2016)

Dérive 1 pour six instruments (1984) – Très lent, immuable

Ensemble Intercontemporain

Sophie Cherrier, flûte

Alain Billard, clarinette

Hae-Sun Kang, violon

Eric-Maria Couturier, violoncelle

Michel Cerutti, vibraphone

Dimitri Vassilakis, piano

Pierre Boulez, direction

Deutsche Grammophon DGG 4775327

Yann Robin (né en 1974)

Titans pour douze percussionnistes (2008)

Paris Percussion Group

Julien Leroy, direction

Enr. janvier 2014 (Paris, Conservatoire du 13e arrondissement)

Document privé