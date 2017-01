40 ans ça se fête ! Les Sacqueboutiers de Toulouse, Ensemble de Cuivres anciens

Venise ou la naissance de l’orchestre

Les Sacqueboutiers de Toulouse ont choisi de fêter leurs 40 ans avec l’un des compositeurs majeurs de la littérature pour sacqueboutes et cornets : Giovanni Gabrieli. Nous sommes à la fin du 16e siècle. A la Basilique Saint-Marc de Venise, deux orgues se faisaient face de part et d’autre des tribunes qui entouraient le chœur. Des orgues que jouait Gabrieli. Or, la disposition des orgues et du chœur a conditionné toute une partie du répertoire sacré de l’époque, en répartissant les chœurs ou ensembles instrumentaux en plusieurs groupes, afin de créer des effets de reliefs dans l’église, des jeux d’échos, de question/réponse (c’est ce qu’on appelle la pratique des « cori spezzatti » (chœurs séparés). Un procédé qui permettait d’occuper pleinement le volume des églises mais aussi de faire forte impression sur les fidèles, notamment lors de l’interprétation des psaumes.

Le programme de ce soir nous permet de découvrir les premiers balbutiements de la musique dite « symphonique », c’est-à-dire la musique purement instrumentale à plusieurs. Les « canzoni » au programme ont justement été écrits pour plusieurs cornets et sacqueboutes réunis en petits orchestres. Des « canzoni » que Gabrieli avaient rangés et édités dans des recueils intitulés Symphoniae sacrae (symphonies sacrées) en 1597 et 1615.

Programme du Concert

Giovanni Gabrieli

1. Canzon duodecimi toni in eco à 10 (Symphoniae Sacrae 1597)

2. Canzon quarto toni à 15 (Symphoniae Sacrae 1597)

3. La Spiritata à 4 (Raveri 1608)

4. Canzon septimi et octavi toni à 12 (Symphoniae Sacrae 1597)

5. Canzon prima à 5 (Symphoniae Sacrae 1615)

6. Canzon octavi toni (Symphoniae Sacrae 1597)

7. Sonata XXI à 3 violons (Symphoniae Sacrae 1615)

8. Canzon in eco à 3 cornets G.M.Cesare (Musicali melodie 1621)

9. Canzon duodecimi toni à 10 (Symphoniae Sacrae 1597)

10. Canzon III à 6 (Symphoniae Sacrae 1615)

11. Canzon II à 6 (Symphoniae Sacrae 1615)

12. Canzon IV (Symphoniae Sacrae 1615)

13. Sanata « Piano et Forte » à 8 (Symphoniae Sacrae 1597)

14. Canzon VIII à 8 (Symphoniae Sacrae 1615)

15. Canzon XVIII à 14 (Symphoniae Sacrae 1597)

16. Canzon noni toni à 12 (Symphoniae Sacrae 1597)

17. Canzon XVI à 12 (Symphoniae Sacrae 1597)

18. Sonata XX à 22 (Symphoniae Sacrae 1615)

4 Violons : Hélène Médous, Marie Bouvard, Cécile Moreau, Audrey Dupont

1 Alto : Jennifer Lutter

4 Cornets à bouquin : Jeremy West, Gebhard David, Adrien Mabire, Lluis Coll

10 Sacqueboutes : Michel Becquet, Daniel Lassalle, Adam Woolf, Fabrice Millischer, Wim Becu, David Locqueneux, Frédéric Lucchi, Olivier Lachurie, Fabien Dornic, Juliette Tricoire

4 Bassons : Philippe Canguilhem, Laurent Le Chenadec, Barbara Bajor, Daphné Franquin

3 Orgues : Saori Sato, Ikuyo Mikami, Kanaka Shimizu

Direction : Jean-Pierre Canihac

Après-concert

Clément Janequin

La chasse - pour voix d'hommes et ensemble instrumental

Ensemble Clément Janequin

Dominique Visse, direction

Flora

Richard Dering

The country cries

Sacqueboutiers de Toulouse

Ambroise