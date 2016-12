100 % Ravel avec l'ensemble Les Dissonances et David Grimal

► Premier orchestre symphonique sans chef d’orchestre, Les Dissonances réinventent la pratique musicale à travers leur organisation participative : liberté des musiciens dans leur choix de travailler ensemble, liberté de choix des compositeurs, des œuvres et des programmes, et libre association avec les salles et festivals qui partagent ce même souci d’exigence, d’excellence et d’innovation artistique.

« Jouer sans chef, c’est prendre la liberté de se réunir lors de sessions de travail, dans un espace décloisonné où chacun crée sa place. Solistes, chambristes, musiciens d’orchestre et brillants étudiants en devenir se retrouvent afin de s’enrichir mutuellement. » David Grimal

► Depuis dix ans, David Grimal consacre une partie de sa carrière à développer Les Dissonances dont il est le directeur artistique. Dans ce laboratoire d’idées, conçu comme un collectif de musiciens, le violoniste et ses amis vivent la musique comme une joie retrouvée et abordent dans l’esprit de la musique de chambre le répertoire symphonique.

Il collabore régulièrement en tant que soliste avec les plus grands orchestres mondiaux, et se produit en tant que chambriste en trio avec piano en compagnie de Philippe Cassard et Anne Gastinel ainsi qu’avec ses amis du Quatuor les Dissonances : Hans-Peter Hofmann, David Gaillard et Xavier Phillips.

Textes issus du site internet de l'ensemble Les Dissonances.

Programme du Concert

Maurice Ravel

Valsesnobleset sentimentales

1. Modéré

2. Assez lent

3. Modéré

4. Assez animé

5. Presque lent

6. Assez vif

7. Moins vif

8. Lent

Maurice Ravel

Tzigane, rhapsodie de concert pour violon et orchestre

Maurice Ravel

Boléro

Maurice Ravel

Deuxième suite issue du ballet Daphnis et Chloé

Maurice Ravel

La Valse

David Grimal, violon et direction artistique

Ensemble Les Dissonances

Daphnis et Chloé et Tzigane, interprétés par l'ensemble Les Dissonances, le 3 octobre 2016 à la Philharmonie de Paris :

Les prochains concerts de l'ensemble Les Dissonances

27 janvier 2017 à l'Auditorium de l' opéra de Dijon - Concerto pour violon de Schumann/Symphonie n°7 de Bruckner

à l'Auditorium de l' - Concerto pour violon de Schumann/Symphonie n°7 de Bruckner 30 janvier 2017 à la Philharmonie 2 de Paris - Schumann/Bruckner

à la - Schumann/Bruckner 31 janvier 2017 au Volcan du Havre - Schumann/Bruckner

au - Schumann/Bruckner 6 avril 2017 au Volcan du Havre - Made in U.S.A (Bernstein/Bartók)

au - Made in U.S.A (Bernstein/Bartók) 8 avril 2017 à l'Auditorium de l' opéra de Dijon - Made in U.S.A (Bernstein/Bartók)

à l'Auditorium de l' - Made in U.S.A (Bernstein/Bartók) 25 avril 2017 au Théâtre de Rungis - Concertos de Bach

Après-concert

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin

Forlane et Rigaudon

Akiko Ebi, piano

ACOUSENCE Classics

Maurice Ravel

Berceuse sur le nom de Fauré

Augustin Dumay, violon

Maria-Joao Pires, piano

DG

Maurice Ravel

Menuet sur le nom de Haydn

Vlado Perlemuter, piano

Nimbus records

Maurice Ravel

A la manière de Borodine, A la manière de Chabrier

Vlado Perlemuter, piano

Nimbus records

Maurice Ravel

Rhapsodie espagnole

Orchestre de Berlin dir. par Pierre Boulez

DG

Maurice Ravel

Le Noël des jouets

Jean-Christophe Benoit, baryton

Aldo Ciccolini, piano

EMI