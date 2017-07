Concerts au Musée, au Louvre et à Orsay

« La musique au Musée », ça pourrait être le titre de cette émission.

Presque tous les grands musées ont aujourd’hui un auditorium et leur programmation musicale propre. C’est le cas à Paris du Louvre et du Musée d’Orsay, et c’est dans ces deux Musées que nous allons promener nos oreilles aujourd’hui.

Première visite : Le Musée du Louvre, à la faveur d’un récital solo d’un pianiste en pleine éclosion (concert de la série « Plein Feux ») : Rémi Géniet

Il a choisi pour ce récital des pages de jeunesse, donc peu souvent jouées, de ses compositeurs de cœur : Bach, Beethoven et Grieg !

Notre promenade sur les quais de la Seine va nous mener ensuite rive gauche du côté du Musée d’Orsay. Au passage, nous abandonnerons le piano moderne de Rémi Géniet, pour un piano Pleyel de la fin du 19ème siècle, mis à disposition de François Dumont. L’équipe du Musée avait choisi d’illustrer le thème de la musique romantique jouée sur instruments historiques !

François Dumont est rejoint dans ce programme « romantique-authentique » par les musiciennes des Pleïades (solistes de l’orchestre les Siècles)

Rémi Géniet au Musée du Louvre

Concert donné à l’auditorium du Musée du Louvre le 11 mars 2017

Jean Sébastien Bach

Caprice pour piano sur le départ de son frère bien-aimé en si bémol Majeur BWV 992

Ludwig Van Beethoven

Sonate pour piano n°2 en la Majeur op 2 n°2

Edvard Grieg

Sonate pour piano en mi mineur op 7

Ludwig Van Beethoven

Bis 1 : Sonate N9 en Mi Majeur opus 14 N1 : Allegretto

Fritz Kreisler (transcription Serge Rachmaninov)

Bis 2 : 3 vieilles valses Viennoises : Liebeslied

Rémi Geniet : Piano

Les Pléiades et François Dumont au Musée d'Orsay

Concert donné à l’auditorium du Musée d’Orsay le 28 mars 2017

Charles Dancla

Symphonie concertante pour 2 violons et piano op 109 n° 3

Louis-Théodore Gouvy

Impromptu pour violoncelle et quatuor à cordes en ré Majeur

Gabriel Fauré

Quatuor pour piano et trio à cordes en do mineur op 15 n° 1