Double récital de piano à Montpellier avec Andrei Korobeinikov et Florent Boffard

Andrei Korobeinikov au Festival de Montpellier

Concert enregistré le 23/07/17 à la Salle Pasteur du Corum à Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitane Montpellier

Deux concerts "en noir et blanc" et deux concerts consacrés à des figures qui ont marqué l'évolution du langage musical et du piano. La journée du 23 juillet était "révolutionnaire" à Montpellier. Les deux concerts qui nous occupent aujourd'hui étaient les préliminaires à un programme du Concert de la Loge autour des musiques de la révolution française. Andrei Korobeinikov et Florent Boffard parlent eux plutôt de "révolution" du langage pianistique !

Andreï Korobeinikov se consacre à Liszt et à sa grande sonate en si mineur, qu'il entoure d'ouvres reliées à la poésie, à la littérature : deux Sonnets de Pétrarque et un Lied de Schubert transcrit par Liszt : auf dem Wasser zu singen : mélodies sans paroles, puis que ni la poésie de Pétrarque, ni celle de Stolberg qui a inspiré Schubert n'apparaissent. C'est le piano qui chante et se fait vecteur de la poésie ! Andrei Korobeinikov est un musicien très sensible aux oeuvres inspirées par la littérature, et aime en glisser dans ses programmes. Il compose également et joue sa propre musique.

Franz Liszt

Années de pèlerinage pour piano, 2ème année "Italie" (extraits) Sonnets de Pétrarque n°104 et n°123

Sonate pour piano en si mineur

Schubert

Auf des Wasser zu singes, transcription pour piano de Liszt

Andrei Korobeinikov, piano

Florent Boffard au Festival de Montpellier

Concert enregistré le 23/07/17 à la Salle Pasteur du Corum à Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitane Montpellier

Après Liszt, qui a considérablement fait évolué le langage pianistique, ce sont les compositeurs de la Seconde Ecole de Vienne que Florent Boffard a choisi de mettre à l'honneur dans son concert montpelliérain, avec en miroir la musique de Bartok et celle de Boulez. Florent Boffard connaît bien les évolutions esthétiques du 20ème siècle, qui qui a été soliste de l'EIC pendant plus de dix ans. Pendant cette période, il a créé un certain nombre de pièces nouvelles. C'est d'ailleurs sans doute de cette époque que date sa rencontre avec Pierre Boulez, dont il a plusieurs fois joué la musique ! Ce concert nous montre à quel point le musicien est en intelligence avec les musiques choisies. Chaque compositeur de ce programme a fait sa "révolution" ; en renouvelant les paramètres de la musique (série de douze sons), en explorant la forme brève (Bartok, Webern)...

Alban Berg

Sonate pour piano op 1

Arnold Schönberg

Suite pour piano op 25

Béla Bartok

Sept Bagatelles pour piano op 6 (extraits)

Anton Webern

Variations pour piano op 27

Pierre Boulez

Sonate pour piano n°1