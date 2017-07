Cartes Blanches à l'Académie de Kronberg au Musée du Louvre

Dans cette émission un double concert sous forme d’atelier !

Le Musée du Louvre est bien placé pour savoir ce qu’est un atelier de peintre ou de sculpteur. Qu’en est-il de l’atelier des musiciens ? C’est autour de cette interrogation que l’équipe du Musée a imaginé une série de concerts susceptibles de pouvoir venir se glisser dans la série L’ Atelier au Musée.

Quand on pense atelier du musicien, on pense d’abord à l’atelier du compositeur, amis il y a aussi l’atelier de la pratique collective de la musique. C’est cette idée qui va nous intéresser aujourd’hui. Près de Francfort en Allemagne, un tel atelier existe : c’est l’Académie de Kronberg, véritable atelier vivant de musique de chambres, où se fabrique d’une certaine façon le concert.

Cette académie s’adresse aux jeunes violonistes, altistes et violoncellistes. C’est un centre de formation et de rencontre offert aux musiciens les plus prometteurs…

« Carte blanche à l’Académie de Kronberg » (1/3)

Concert donné à l’auditorium du Musée du Louvre le 27 avril 2017

Johannes Brahms

extrait de la Sonate FAE

Scherzo pour violon et piano en do mineur WoO post 2

Franz Schubert

Rondo brillant pour violon et piano en si mineur D 895

Ernest Chausson

(Transcription)

Poème pour violon et piano op 25

Eugène Ysaye

Sonate n° 5 pour violon seul en sol majeur op 27 n° 5 "Mathieu Crickboom"

Pablo de Sarasate

Navarra

Danse espagnole pour deux violons et piano op 33

Fumika Mohri : Violon

: Violon Walter Delahunt : Piano

: Piano Marc Bouchkov : Violon

« Carte blanche à Académie de Kronberg » (2/3)

Concert donné à l’auditorium du Musée du Louvre le 28 avril 2017

Beethoven

Sonate pour violoncelle et piano n° 5 en ré majeur op 102 n° 2

Franz Schubert

(Transcription)

Sonate pour violoncelle et piano en la mineur D 821 "Arpeggione"

Gian Carlo Menotti

Suite pour deux violoncelles et piano op 66