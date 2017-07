L'OPRF interprète Copland, Mahler, Strauss et crée Dianoura d'Etienne Perruchon

Le fil rouge de cette émission c’est l’Orchestre Philharmonique de Radio France, que nous allons écouter dans deux moments saisis sur le vif par les micros de France Musique.

Le premier à la Philharmonie de Paris en janvier, avec en soliste invité le clarinettiste Paul Meyer. Un programme proposé par Mikko Franck et son orchestre avec un parti-pris très clair : faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas encore la musique du compositeur américain Aaron Copland et offrir dans le même programme le plus spectaculaire poème symphonique de Richard Strauss : Ainsi parlait Zarathoustra !

Le deuxième concert a été donné à Radio France, en mars, à la faveur d’une création qui associait des collégiens, mais aussi la Maîtrise de Radio France et l’Orchestre Philharmonique ! Un programme exceptionnel qui met en jeu quelques 300 participants dont de nombreux collégiens et élèves du réseau Orchestres à l’Ecole.

Radio France a commandé pour l’occasion au compositeur Etienne Perruchon une pièce nouvelle ; une cantate spectaculaire intitulée Dianoura et chantée dans une langue imaginaire !

Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck

Concert donné le 27 janvier 2017 à la Philharmonie de Paris

Aaron Copland

Concerto pour clarinette, orchestre à cordes, harpe et piano

Paul Meyer, clarinette

Gustav Mahler

Symphonie n°5 (extr.) : Adagietto

Richard Strauss

Ainsi Parlait Zarathoustra

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Orchestre Philharmonique de Radio France et Adrien Perruchon

Concert donné le 18 mars 2017 à l'Auditorium de la Maison de la Radio, à Paris

Etienne Perruchon

Dianoura !

Cantate dogorienne pour choeur d'enfants et orchestre, avec participation du public

Une création pour jeunes artistes avec les Orchestres à l'école et les choeurs de collégiens de Paris (CM, Commande de RF)

Choeurs et orchestres à l'école des collèges des Quatre Saisons d'Onet-le-Château et Anne Cartier, de Livron-sur-Drôme

Choeur de l'école élémentaire Jean-Jacques Rousseau de Loriol

Choeur des collèges Gabriel Fauré (13e) et Germaine Tillion (12e) de Paris

Maîtrise de Radio France

Morgan Jourdain, chef de choeur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Adrien Perruchon, direction