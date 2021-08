Yulianna Avdeeva en direct de La Roque d'Anthéron

En direct de l'Auditorium du Parc du Château de Florans à La Roque d'Anthéron, Yulianna Avdeeva joue Jean-Sébastien Bach, Wladyslaw Szpilman et Dimitri Chostakovitch.

Présentation : Jean-Baptiste Urbain

Avant-concert

En compagnie de Tristan Pfaff et Vadym Kholodenko, pianistes

Isaac Albeniz

Iberia. Deuxième Cahier :

I. Rondeña II. Almeria III. Triana

Alicia de Larrocha, piano

Enregistrement France Musique (Festival international de piano de La Roque d'Anthéron, 19 août 1986)

Isaac Albeniz

Iberia. Troisième Cahier (extraits) :

I. El Albaicin III. Lavapiés

Alicia de Larrocha, piano

Enregistrement France Musique (Festival international de piano de La Roque d'Anthéron, 19 août 1986)

Aram Khatchaturian

Dix Pièces pour jeune pianiste : IX. Toccata

Tristan Pfaff, piano

Ad Vitam Records

Dimitri Kabalevski

Trente Pièces pour enfants op. 17 : XVIII. Novelette

Tristan Pfaff, piano

Ad Vitam Records

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Sonate pour piano n° 1 en ut dièse mineur op. posth. 80 : III. Scherzo. Allegro vivo

Vadym Kholodenko, piano

Harmonia Mundi

Concert

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 2 en la mineur BWV 807 :

I. Prélude II. Allemande III. Courante IV. Sarabande V. Bourrée I et II VI. Gigue

Yulianna Avdeeva, piano

Wladyslaw Szpilman

Suite "The Life of the Machines" :

I. The Life of the Machines II. Machine at Rest III. Toccatina

Yulianna Avdeeva, piano

Jean-Sébastien Bach

Toccata en ré majeur BWV 912

Yulianna Avdeeva, piano

Dimitri Chostakovitch

Prélude et fugue en ré majeur op. 87 n° 5

Yulianna Avdeeva, piano

Dimitri Chostakovitch / Krzysztof Meyer

Prélude et fugue en ut dièse mineur

Yulianna Avdeeva, piano

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 2 en ut mineur BWV 826 :

I. Sinfonia II. Allemande III. Courante IV. Sarabande V. Rondeau VI. Capriccio

Yulianna Avdeeva, piano

Après-concert

En compagnie de Denijs De Winter, accordeur

Mieczyslaw Weinberg

Trois Pièces pour violon et piano : I. Nocturne. Moderato

Gidon Kremer, violon / Yulianna Avdeeva, piano

Deutsche Grammophon

Frédéric Chopin

Concerto pour piano n° 1 en mi mineur op. 11 : III. Rondo

Yulianna Avdeeva, piano

Orchestre de la Philharmonie nationale de Varsovie, direction Antoni Wit

Narodowy Instytut Fyderyka Chopina

