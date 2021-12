Week-end Grèce à La Philharmonie de Paris : Concert du Quatuor Béla

Ce concert enregistré le 11 décembre dernier nous est proposé par le Quatuor Béla, dans le cadre d’un week-end organisé à la Philharmonie de Paris autour des musiques de Grèce, dans de nombreuses expressions musicales. Au programme : Xenakis, Aperghis, Koumara, Tzortzis ou Markeas.

Concert donné le 11 décembre 2021 à 16h30 au Studio de la Philharmonie de Paris dans le cadre du Week-end Grèce.

"Auréolé de sa prestigieuse histoire, le quatuor à cordes dégage une aura mythique. C’est sans doute la raison pour laquelle les compositeurs grecs contemporains, tout imprégnés de mythologie qu’ils sont, approchent l’exercice par des chemins de traverse. Mathématicien dans l’âme, Xenakis baptise son Deuxième Quatuor « Tetras » (« à quatre ») pour y déployer sa science de la physique ondulatoire (frottements, glissandos…) et des probabilités. Dans Apostaseis, Markeas rend hommage à son aîné tout en gardant ses distances, au sens propre. Pour Aperghis, « le quatuor est un drôle d’animal ». Plutôt qu’un « théâtre à quatre », il le considère comme un « corps harmonique » dans lequel les musiciens « sont étroitement liés, comme les branches d’un même tronc ». Tzortztis s’inspire dans Femme-tête-temps de la « vitesse avec laquelle s’enchaînent les pensées dans le cerveau humain », et la jeune Koumará traite le quatuor comme un « jeu inconscient » et parlant, où l’on retrouve les glissandos chers à Xenakis."

Source : Philharmonie de Paris

Iannis Xenakis (1922-2001),Tetras

Quatuor Béla

Frédéric Aurier, violon

Julien Dieudegard, violon

Julian Boutin, alto

Luc Dedreuil, violoncelle

Georges Aperghis (né en 1945), Mouvement de quatuor

Quatuor Béla

Georgia Koumara (née en 1991), Quatuor avec paroles « Unbewusste Spiele »

Quatuor Béla

Nicolas Tzortzis (né en 1978), Femme-tête-temps

Quatuor Béla

Alexandros Markeas (né en 1965), Apostaseis, hommage à Iannis Xenakis

Quatuor Béla

L'après-concert :

Morton Feldman (1926-1987)For Philip Guston (extrait) Julia Breuer, flûtes

Matthias Engler, percussions

Elmar Schrammel, piano, célesta

Enr. 2007 (Karlsruhe, ZKM) / Wergo 6701 2

Alvin Lucier (1931-2021)I am sitting in a room (1969)Johann Sebastian Bach (1685-1750)Öffne dich, mein ganzes Herze – V. Aria aus « Nun Komm, der Heiden Heiland » BWV 61Alvin Lucier (1931-2021)I am sitting in a room (1969)Johann Sebastian Bach (1685-1750)Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen Flammen – III. Aria aus « Wie schön leuchtet, der Morgensterns » BWV 1 Hanna Herfurtner, soprano

Clara Blessing, hautbois

Joosten Ellée, violon

Elina Albach, clavecin, orgue

Linda Mantcheva, violoncelle

Bastille Musique 17

Steve Reich (né en 1936)Music for 18 Musicians (Extraits : Pulses, Sections I, II, IIIA, IIIB, IV et V) Ensemble Contrechamps

Eklekto Geneva Percussion Center

Megadisc Classics MDC 7889

