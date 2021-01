DIRECT > Webern, Berg, Brahms à Radio France avec le clarinettiste Jörg Widmann et le Quatuor Diotima

Le clarinettiste Jörg Widmann et le Quatuor Diotima en direct de direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio joue les disciples de Schoenberg : Berg et Webern (Seconde École de Vienne) et des œuvres plus tardives de Brahms, soit prêt d'un siècle de musique classique.

Quatuor Diotima / Jörg Widmann, © Jérémie Mazenq / Marco Borggreve