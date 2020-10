Viva Vivaldi ! Avec Philippe Jaroussky, Emöke Baráth et Le Concert de la Loge de Julien Chauvin

Vivaldi chanté par Philippe Jaroussky et la soprano hongroise Emöke Baráth, accompagnés par le chef Julien Chauvin et son Concert de la Loge. Parce qu'il n'y a pas que "Les Quatre Saisons" dans Vivaldi, le compositeur est à l' honneur avec quelques uns de ses plus beaux et touchants airs d'opéras.

Emőke Baráth / Philippe Jaroussky, © Zsófi Raffay-Erato Warner Classics / Parlophone Records-Warner Classics