Les Vêpres de Rachmaninov par le Chœur de Radio France à l'église Saint-Eustache de Paris

Une soirée en deux parties : tout d'abord le 3ème volet de la série Chorus Line par le Chœur de Radio France et Martina Batič dans Les Vêpres op. 37 de Rachmaninov, puis le duo "trompette et orgue" formé par David Guerrier et Jean-Baptiste Robin dans un programme bigarré de Bach à Georges Delerue.

Le Chœur de Radio France interprète Les Vêpres de Rachmaninov sous la direction de Martina Batic, en l'Église Saint-Eustache à Paris., © Radio France / Christophe Abramowitz