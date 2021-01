Vanessa Benelli-Mosell interprète le Concerto pour piano de Clara Schumann avec le Philhar et Mikko Franck

"Une soirée de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck, qui débute par le Concerto pour piano de Clara Schumann par Vanessa Menelli Mosell et l'Opus 35 de Brahms. Puis, honneur aux vents avec la Sérénade de Strauss et la Symphonie de chambre de Schönberg !" Benjamin François

La pianiste Vanessa Benelli Mosell & Mikko Franck à la tête de L' Orchestre Philharmonique de Radio France , © Radio France / Christophe Abramowitz / RF