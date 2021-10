Un siècle de musique baroque française sacrée par l'Ensemble Jacques Moderne dirigé par Joël Suhubiette

Deux concerts de L'Ensemble Jacques Moderne dirigé par Joël Suhubiette : le premier présente un peu plus d'un siècle de musique baroque française, avec des grands motets d'Etienne Moulinié, André Campra et Jean Gilles. Pour le second concert, au fil de la Loire : Ockeghem, Janequin ou Pierre Certon.

L'Ensemble Jacques Moderne dirigé par Joël Suhubiette, © Antoine Saito