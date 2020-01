Tugan Sokhiev ouvre l'année 2020 ! Deux concerts, avec le Capitole de Toulouse et le Concertgebouw d’Amsterdam

Ce soir, c’est un programme de fête, avec deux concerts, qui mettent en valeur l’excellent chef russe d’origine ossète Tugan Sokhiev, d’une part avec son orchestre depuis plus de dix ans, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, et d’autre part avec l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam.

Tugan Sokhiev est certainement l’un des chefs les plus appréciés du paysage musical d’aujourd’hui, à 42 ans il est en pleine possession de ses moyens. Il a étudié au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, notamment avec Iouri Temirkanov, et s’est très rapidement fait remarquer à l’orchestre comme à l’opéra. Son compagnonnage avec le Capitole de Toulouse remonte à la saison 2003-2004, il en est le directeur musical depuis 2008, il est aussi directeur musical et chef principal du Théâtre Bolchoï de Moscou depuis 2014.

Le premier concert était donné à la Philharmonie de Paris en juin dernier, il s’ouvrait avec un poème symphonique d’Alexandre Borodine, Dans les steppes de l’Asie centrale, c’était une commande pour la cérémonie des vingt-cinq ans de règne du tsar Alexandre II, la partition a été créée en avril 1880 à Saint-Pétersbourg sous la direction de Rimski-Korsakov. Borodine y célèbre l’amitié entre les peuples de Russie et d’Asie centrale.

Le concert continuait avec le quatrième concerto pour piano de Beethoven, Tugan Sokhiev et l’Orchestre du Capitole retrouvent une soliste qu’ils connaissent bien, la pianiste Elisabeth Leonskaja.

Donné en septembre dernier dans le cadre des Berliner Festspiele, et plus particulièrement du Musik Fest Berlin, le concert du Concertgebouw avec Tugan Sokhiev, offrait deux pièces importantes, Mysteriën de Louis Andriessen, et la première symphonie de Tchaïkovski. Mysteriën a été créée en novembre 2013 par l’Orchestre du Concertgebouw, au Concertgebouw d’Amsterdam, sous la direction de Mariss Jansons. Louis Andriessen est l’un des très grands compositeurs néerlandais d’aujourd’hui, il a fêté ses 80 ans l’an passé.

La Première symphonie en sol mineur de Tchaïkovski, dite « Rêves d’hiver », une pièce de jeunesse composée entre 1866 et 1868 et révisée par la suite.

Premier concert

Alexandre BorodineDans les steppes de l’Asie centrale

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Tugan Sokhiev, direction

Ludwig van BeethovenConcerto pour piano en sol majeur op. 58 n° 4

Elisabeth Leonskaja, piano

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Tugan Sokhiev, direction

premier bis

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Allegretto (de la Sonate pour piano n° 17 en ré mineur op. 31 n° 2)

Elisabeth Leonskaja, piano

second bis

Erik Satie (1866-1925) / Claude Debussy (1862-1918)

Gymnopédie n° 3

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Tugan Sokhiev, direction



Concert enregistré le le 11 juin 2019 à la Philharmonie de Paris, dans la grande salle Pierre-Boulez. La prise de son était signée pour France Musique par Ivan Charbit avec Deborah Dagobert, Amandine Grevoz et Christophe Goudin, chargé de réalisation Max James, musicienne metteur en ondes Elsa Biston.

Second concert

Louis Andriessen (né en 1939)

Mysteriën (2013) Orchestre Royal du Concertgebouw

Tugan Sokhiev, direction

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)

Symphonie n° 1 en sol mineur, op. 13, « Rêves d’hiver »

Orchestre Royal du Concertgebouw

Tugan Sokhiev, direction

premier bis

Serge Prokofiev (1891-1953)

Gavotte (de la Symphonie n° 1 en ré majeur, op. 25, « Classique »)

Orchestre Royal du Concertgebouw

Tugan Sokhiev, direction

deuxième bis

Modeste Moussorgski (1839-1881)

Hopak (de l’opéra inachevé La Foire de Sorotchintsy)

Orchestre Royal du Concertgebouw

Tugan Sokhiev, direction

Concert enregistré le 2 septembre 2019 à Berlin, dans la grande salle de la Philharmonie, dans le cadre du festival Musik Fest Berlin.

La prise de son était signée pour l’UER, par Ruth Jarre, Hein Laabs, Henri Thaon, Julius Füg et Regine Krau de la radio allemande: Deutschland Radio à Berlin. Chargé de réalisation pour France Musique Laurent Lefrançois.