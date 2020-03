Truls Mørk joue le "Concerto pour violoncelle" d'Esa-Pekka Salonen avec l'OP de Radio France et Klaus Mäkelä

Quand le jeune chef prodige finlandais Klaus Mäkelä et le violoncelliste norvégien Truls Mørk sont réunis, c'est forcément autour de compositeurs du nord tels que Sibelius et Salonen. Il y a aura aussi la "Gigue n°1" et "Rondes de printemps" de Debussy. Et en après-concert, Rémy Louis de Diapason.

Truls Mørk, © Johs Boe