Tristan et Isolde en direct du Festival d’Aix-en-Provence

Jamais le désir inextinguible n’a été exprimé avec autant de puissance que par Wagner dans Tristan et Isolde, représentation la plus absolue de l’amour-passion en Occident. Nina Stemme et Stuart Skelton sont les mythiques interprètes des rôles-titres. Dir. Sir Simon Rattle, mise en scène Simon Stone

Richard Wagner,

Tristan et Isolde

Opéra (action) en trois actes créé le 10 juin 1865 au Théâtre Royal de la Cour de Bavière à Munich.

Représentation enregistrée ce 8 juillet 2021 par France Musique, diffusée en direct du Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence et en simultané dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio-Télévision. Nouvelle production du Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. En coproduction avec les Théâtres de la Ville de Luxembourg.

Distribution :

Sir Simon Rattle : Direction musicale

Simon Stone : Mise en scène

Stuart Skelton : Tristan, Ténor

Nina Stemme : Isolde, Soprano

Jamie Barton : Brangäne, suivante d’Isolde, Mezzo-soprano

Josef Wagner : Kurwenal, écuyer de Tristan, Baryton-basse

Franz-Josef Selig : König Marke, roi de Cornouailles, Basse

Dominic Sedgwick : Melot, chevalier de la cour de Marke, Baryton

Linard Vrielink : Un Berger / Voix d’un jeune Marin, Ténor

Ivan Thirion : Un Timonier, Baryton

Matelots, chevaliers et écuyers

Chœur de Chambre Philharmonique Estonien

Lodewijk van der Ree : chef de chœur

Orchestre Symphonique de Londres

Ralph Myers : Scénographie

Mel Page : Costumes, concept original

Ralph Myers, Blanca Añón García : Costumes, créations additionnelles

James Farncombe : Lumière

Luke Halls : Vidéo

Arco Renz : Chorégraphie

Argument :

Par Timothée Picard, dramaturge du Festival d’Aix

Acte I. Le navire du chevalier Tristan approche des côtes de Cornouailles avec, à son bord, Isolde, princesse d’Irlande : Tristan a été chargé par son oncle, le roi Marke, de lui ramener sa future épouse, dont le mariage doit sceller la réconciliation entre les deux royaumes. Mais, loin de s’en réjouir, la fière Isolde ne cesse au contraire de se répandre en imprécations. Elle s’en explique à Brangäne, sa suivante : envoyé autrefois en Irlande combattre son fiancé Morold, Tristan l’a tué. Blessé lors du combat, il fut soigné sous la fausse identité de Tantris par Isolde elle-même, magicienne guérisseuse. Reconnaissant toutefois dans l’épée de Tristan l’arme qui a porté un coup fatal à Morold, Isolde a voulu se venger ; mais voilà qu’au moment de tuer son ennemi, un seul regard échangé entre eux deux a dissipé en un instant toute haine. Et c’est cet homme qui, maintenant, l’humilie en la livrant à un autre, telle une vulgaire marchandise, sous les railleries de son équipage. Isolde refuse le philtre que lui propose Brangäne, destiné à lui assurer l’amour de Marke ; pour elle et Tristan, elle souhaite la mort, seul moyen de laver l’affront subi. Tristan, qu’elle a fait venir, boit donc ce qu’il pense être du poison et Isolde de même, qui lui arrache la coupe pour être sûre de le rejoindre dans la mort ; mais Brangäne a désobéi et c’est l’extase de l’amour le plus brûlant qui se révèle à eux, tandis que le navire accoste, sous les vivats de la foule acclamant le roi Marke qui vient à leur rencontre.

Acte II. Dans ses appartements donnant sur le parc, au château du roi Marke, Isolde est en proie à la plus vive impatience : malgré les avertissements de Brangäne, qui la met en garde contre Melot, un proche du roi qu’elle considère comme un traître, elle éteint la torche, signal que Tristan peut la rejoindre. Leur ardente nuit d’amour, tandis que Brangäne veille, est un hymne à la dissolution des êtres dans le grand tout cosmique. Elle est brutalement interrompue par l’irruption de Marke et de la cour, effectivement alertés par Melot. Marke, qui aimait Tristan comme son fils, et le considérait comme son plus fidèle chevalier, exprime son désespoir et son sentiment de trahison, et le somme de s’expliquer. Pour toute réponse, Tristan invite Isolde à le rejoindre dans le royaume de la nuit. Elle accepte. Défiant Melot, Tristan se jette volontairement sur son épée.

Acte III. Dans son château de Karéol en Bretagne, Tristan reste suspendu entre la vie et la mort, veillé par son fidèle écuyer Kurwenal. Un berger jouant du chalumeau guette l’arrivée d’un bateau transportant Isolde, que Kurwenal a fait mander, espérant que ses talents de guérisseuse feront une nouvelle fois merveille. La nouvelle plonge Tristan dans un état de ravissement délirant jusqu’à défaillir : plusieurs fois il croit voir Isolde, et plusieurs fois la mélodie plaintive du berger qui dément ses visions le plonge en catalepsie. Au milieu de ses hallucinations qui le ramènent à la mort de ses parents, il prend conscience que toute la cause du malheur des hommes est le désir. Quand Isolde accoste enfin et qu’elle se précipite vers lui, il arrache ses bandages et meurt. Marke et sa flotte ont emboîté le pas. Kurwenal tue Melot mais est lui-même frappé à mort : des morts inutiles parce que Marke apportait un message de pardon. Sur le cadavre de Tristan, Isolde tombe en extase et meurt d’amour.

© Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence

1er entracte :

Interviews de Nina Stemme et Franz-Josef Selig

2ème entracte :

Interviews de Sir Simon Rattle et Stuart Skelton

Ouvrage de référence :

Avant-Scène Opéra : Tristan et Isolde de Wagner

n°34/35 – ISBN : 978-2-84385-295-4

