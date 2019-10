Tomáš Netopil dirige Jean-Efflam Bavouzet et l'Orchestre National de France

En direct de l’Auditorium de Radio France

Un concert aux couleurs tchèques et hongroises, avec le chef tchèque Tomáš Netopil, et le pianiste Jean-Efflam Bavouzet, que nous entendrons dans le Troisième Concerto de Bartok. En deuxième partie, trois volets du cycle « Ma Patrie » de Smetana et deux Danses slaves de Dvořák. Le concert commence avec la rare rhapsodie pour orchestre Taras Bulba de Leoš Janáček, qui nourrissait un profond attachement à la culture russe...

Concert (1ère partie)

Leoš Janáček (1854-1928) : Taras Bulba, rhapsodie pour orchestre - 1. Mort d’Andrei, 2. Mort d’Ostap, 3. Prophétie et mort de Taras Bulba

Orchestre National de France

Sarah Nemtanu, violon solo

Tomáš Netopil, direction

Béla Bartók (1881-1945) : Concerto pour piano et orchestre n°3 en mi majeur, BB 127 - 1. Allegretto, 2. Adagio religioso, 3. Allegro

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orchestre National de France

Sarah Nemtanu, violon soloTomáš Netopil, direction

Entracte

Entretien avec Jean-Efflam Bavouzet

Claude Debussy (1862-1918) : Jeux (transcription pour deux pianos de Jean-Efflam Bavouzet) Jean-Efflam Bavouzet, piano

François-Frédéric Guy, piano

Enr. 2014 (Metz, Arsenal)

Chandos CHAN 10863

Concert (2ème partie)

Bedřich Smetana (1824-1884) : Ma Vlast (« Ma Patrie »), extraits : Vyšehrad - Vltava (La Moldau) - Šárka

Orchestre National de France

Sarah Nemtanu, violon soloTomáš Netopil, direction

Antonin Dvořák (1841-1904) : Danses slaves opus 46 n° 1 et n° 8

Orchestre National de France

Sarah Nemtanu, violon soloTomáš Netopil, direction

Après-Concert

Entretien avec Tomáš Netopil :

Leoš Janáček (1854-1928) : Messe glagolitique (version de septembre 1927) – 4. Credo Andrea Dankova, soprano

Jana Sykorova, contralto

Tomas Juhas, ténor

Jozef Benci, basse

Ales Barta, orgue

Chœur philharmonique de Prague

Orchestre symphonique de la radio de Prague

Tomáš Netopil, direction

Enr. 2013 (Prague)

Supraphon SU415020