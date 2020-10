Tchaïkovski par l'Orchestre National de France, le violoniste Daniel Lozakovich et le chef Fabien Gabel

Le véloce concerto pour violon par le précoce Daniel Lozakovich et "La Tempête" de l'écrivain préféré du compositeur russe, William Shakespeare : un concert à 95% Tchaïkovski en compagnie de l'Orchestre National de France et Fabien Gabel, chef de l'Orchestre symphonique de Québec.

Programme de concert

Henri Duparc (1848-1933)

Les Etoiles

Pior Ilyitch Tchaïkovski

Concerto pour violon et orchestre

Pior Ilyitch Tchaïkovski

La Tempête, fantaisie symphonique d'après Shakespeare

Daniel Lozakovich, violon

violon Orchestre National de France

Fabien Gabel, direction

Après-concert

Entretien avec Fabien Gabel et Daniel Lozakovich

Francis Poulenc

Les Biches, Suites FP 36 (Rondeau, Adagietto, Rag-Mazurka, Andantino, Final),

- Orchestre Symphonique de Québec

- Fabien Gabel, direction

"Gaîté Parisienne" Atma Classique 2018

Piotr Iliytch Tchaïkovski

Valse-scherzo en ut majeur op. 34 (arrangement pour violon et orchestre)

- Orchestre Philharmonique de Russie

- Vladimir Spivakov, direction

DGG 2019

Camille Saint-Saëns

Concerto n°1 en la mineur op. 33 (Allegro non troppo, Allegretto con motto, Allegro non troppo)

- Stéphane Tetreault, violoncelle

- Orchestre Symphonique de Québec

- Fabien Gabel, direction

Analekta 2012

Richard Dubugnon

Le songe Salinas (Torpeur, Le jardin, L'oasis, La lagune, Réveil) pour mezzo-soprano et orchestre

- Nora Gubisch, mezzo-soprano

- Orchestre National de France

- Fabien Gabel, direction

NAXOS 2017

Daniel Lozakovich

A seulement 19 ans, Daniel Lozakovich, surnommé "l'archet prodige" a tout d'un grand musicien. Né à Stockholm en 2001, il débute le violon à 7 ans et fait ses débuts comme soliste avec l'Orchestre de chambre des Virtuoses de Moscou et Vladimir Spivakov seulement deux ans après.

Depuis, il a travaillé avec les plus grands chefs d'orchestre du monde (Semyon Bychkov, Vasily Petrenko, Nathalie Stutzmann, Leonard Slatkin...). Il est aujourd'hui le plus jeune artiste du label Grammophon avec qui il travaille depuis cinq ans. C'est sous dernier qu'est sorti l'album "Beethoven : Violin Concerto in D Major, Op.61" le 25 septembre dernier sur lequel figure "le plus grand concerto" (selon lui) qu'il a enregistré aux côtés du chef Valery Gergiev.

Fabien Gabel : actualités

Les 23 et 25 octobre, Fabien Gabel dirigera l’Antwerp Symphony Orchestra pour un concert dédié au violoncelle. Le 8 novembre, il dirigera l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo pour un concert avec Renaud Capuçon. Le 14 novembre 2020, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sera sous sa direction avec Benjamin Grosvenor comme pianiste solo dans le cadre du 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven. Le jeudi 19 et le vendredi 20 novembre 2020, Fabien Gabel dirigera également l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg pour le concert "Le violon de Ravel avec Renaud Capuçon".