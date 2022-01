Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim au Théâtre du Châtelet.

Une comédie musicale inspirée par le tableau de Georges Seurat « Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte ». L'intrigue tourne autour du personnage de George, qui se plonge dans la peinture de son chef-d'œuvre et de son arrière-petit-fils, un artiste contemporain conflictuel et cynique.

Le tableau de Georges Seurat, « Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte », peint entre 1884 et 1886, est le point de départ de cette réflexion passionnée sur le travail de l’artiste.

Stephen Sondheim et son librettiste James Lapine ont imaginé le travail harassant de Seurat, peignant cet immense tableau avec cette technique étonnante, au point d’en négliger Dot (« Point »), sa maîtresse qui attend un enfant.

Couronnée par le Pulitzer Prize for Drama en 1985, l’œuvre est puissante et poétique. Le grand raffinement des chansons, comme Putting It Together ou Sunday, a largement contribué à la réputation d’un ouvrage très émouvant.

Concert donné au Théâtre du Châtelet le 25 avril 2013

Julian Ovenden : Georges

Sophie-Louise Dann : Dot / Marie

Rebecca de Pont Davies : Old Lady / Elaine

Jessica Walker : Nurse / Harriet

Nickolas Grace : Jules / Greenberg

David Curry : Soldier / Redmond

Rebecca Bottone : Celeste 1 / Betty

Francesca Jackson : Celeste 2 / Billy

Klein Beverley : Yvonne / Blair

Nicholas Garrett : Boatman / Dennis

Damian Thantrey : Franz / Randolph

Jonathan Gunthorpe : Louis / Homme / Alex

Christine Buffle : Frieda / Noémie

Elisabeth Baranes : Louise

Elisa Doughty : Mrs

Scott Emerson: Mr

Chœur du Châtelet

Orchestre Philharmonique de Radio France

David Charles Abell : Chef d'orchestre

Sunday in the Park with George – Soir de la première au Théâtre du Châtelet en présence de Stephen Sondheim

