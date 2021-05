Concert en trois temps ! Silvestri, Stravinsky, St-Saëns par Bertrand Chamayou, l'Orchestre National de France

"L'on découvrira sous la baguette de Cristian Măcelaru, le Concerto pour piano et instruments à vent de Stravinsky, une œuvre de Constantin Silvestri, né à Bucarest et mort à Londres, et la 1ère Symphonie de Camille Saint-Saëns, œuvre d'un jeune homme de 17 ans." B. François

18 mars 2021, Auditorium de Radio France : Cristian Măcelaru, directeur musical de l'Orchestre National de France , © Radio France / Christophe Abramowitz / RF