Sonates pour piano de Beethoven par François-Frédéric Guy

François-Frédéric Guy fête le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven avec 9 jeunes artistes pour interpréter ses trente-deux sonates pour piano. Ce soir, c’est lui-même qui clôt le cycle avec les Sonates 19, 20,3 et 32.

En direct de l'auditorium de Radio France

François-Frédéric Guy clôt lui-même le cycle avec deux sonates de jeunesse publiées sur le tard (le numéro opus 49 est trompeur !) séparées par la brillantissime Troisième. Et tout s’achève par l’ultime et immense Trente-deuxième Sonate, dont Alfred Brendel disait qu’elle était à la fois une confession et un prélude au silence.

Programme du concert

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Sonate pour piano n°19 en sol mineur op. 49 n°1 (1798)

1. Andante

2. Rondo. Allegro

Sonate pour piano n°20 en sol majeur op. 49 n°2 (1796 )

1. Allegro ma non troppo

2. Tempo di Menuetto

Sonate pour piano n°3 en do majeur op. 2 n°3 (1794-95)

1. Allegro con brio

2. Adagio

3. Scherzo. Allegro

4. Allegro assai

Sonate pour piano n°32 en ut mineur op. 111 (1820-22)

1. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato

2. Arietta – Adagio molto, semplice e cantabile

François-Frédéric Guy, piano