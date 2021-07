Sol Gabetta, FX Roth et Les Siècles au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Fervents défenseurs de la musique de Saint-Saëns, Les Siècles et François-Xavier Roth interprètent des poèmes symphoniques du compositeur, dont on commémore en 2021 le centenaire de la mort. En soliste, Sol Gabetta joue son 2ème concerto pour violoncelle. En direct de l’Opéra Berlioz à Montpellier.

Concert enregistré ce 19 juillet 2021 par France Musique et diffusé en direct de l'Opéra Berlioz du Corum de Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Concert donné ce premier soir des deux journées du Festival Radio France Occitanie Montpellier dédiées à Camille Saint-Saëns, dont on commémore cette année le centenaire de la mort.

Saint-Saëns a été un grand avant-gardiste dans ses débuts, osant par exemple jouer la musique de Liszt, faire connaître ses poèmes symphoniques en France, à une époque où personne ne connaissait ce type de musique. On pourrait dire qu’il a conservé une forme de grand classicisme, il aime la clarté, la concision, la pureté du style et la perfection de la forme.

Les Siècles et François-Xavier Roth proposent pour ce concert, d’entendre quatre poèmes symphoniques de Camille Saint-Saëns, interprétés sur instruments français du début du XXe siècle : Phaéton, Le Rouet d’Omphale, La Jeunesse d’Hercule, et enfin, le plus célèbre, la Danse macabre. D’inspiration mythologique, ils font écho à la passion du compositeur pour la Grèce antique. Également au programme, le 2ème Concerto pour violoncelle de Saint-Saëns, beaucoup moins connu que son premier mais non moins virtuose, est interprété par la grande violoncelliste Sol Gabetta.

Camille Saint-Saëns,

Phaéton, Poème symphonique op 39

Le Rouet d’Omphale, Poème symphonique op 31

Concerto pour violoncelle et orchestre n°2 en ré mineur op 119 :

1er mouvement. Allegro moderato e maestoso – Andante sostenuto

2ème mvt. Allegro non troppo – Cadenza – Molto allegro

La Jeunesse d’Hercule, Poème symphonique op 50

Danse macabre, Poème symphonique op 40

Sol Gabetta : Violoncelle

Les Siècles

François-Xavier Roth : Direction musicale

