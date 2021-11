Evénement ! Sol Gabetta et l'Orchestre National de France dans les 2 Concertos pour violoncelle de Saint-Saëns

Un beau programme de musique française et russe par l'Orchestre National de France et Cristian Macelaru où, chose rare, les deux Concertos pour violoncelle de Saint-Saëns sont réunis sous l'archet sublime de Sol Gabetta. Tchaïkovski et Enescu complète ce tableau symphonique. En invitée : Sol Gabetta

Sol Gabetta, © Julia Wesely