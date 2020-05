Soirée Stravinsky : "Le Sacre du Printemps" avec l'Orchestre National et le Philharmonique de Radio France

En 2020, nous célébrons l'anniversaire de la création du Sacre du Printemps, entendu la 1ère fois, le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Ce soir, les orchestres de Radio France dirigés par Mikko Franck, Daniele Gatti et Pascal Rophé se rejoignent pour une soirée spéciale Stravinsky.

Le concert #1

* Le ballet L'Oiseau de feu fut créé avec un vif succès le 25 juin 1910 au Palais Garnier ce qui propulsa Stravinsky au premier plan de la scène musicale internationale et lui assura les commandes futures de deux autres ballets explorant chacun à leur manière la mémoire musicale russe : Petrouchka et Le Sacre du printemps. Tout au long de ces 19 tableaux, c'est une musique de transition qui sait ce qu'elle doit à l'école russe de Rimski-Korsakov, lui-même sensible à Debussy et Ravel, et qui annonce déjà le Stravinsky du Sacre...

Igor Stravinsky (1882-1971) : L'Oiseau de feu (1909-1910 - version de 1919)

- Introduction

- Ronde des princesses

- Danse infernale du roi Kastcheï

- Berceuse

- Finale

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck

Enregistré à la Philharmonie de Paris, le 26 avril 2019

* Durant son long exil, quand on demandait à Stravinsky ce qu'il préférait de son ancienne patrie, il répondait : "... le violent printemps russe qui semble venir en une heure, comme si toute la terre craquait." Nul doute que ces souvenirs d'enfance jouèrent un rôle dans les deux années de gestation du Sacre, entre 1911 et 1913.

Igor Stravinsky :Le Sacre duPrintemps (1913) : Baiser de la terre, Le grand Sacrifice

Orchestre National de France dirigé par Daniele Gatti

Enregistré le 13 juin 2013, au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

L'entracte

La création du ballet Petrouchka eu lieule 13 juin 1911 au théâtre du Châtelet à Paris, par les Ballets russes sur une chorégraphie de Michel Fokine et sous la direction de Pierre Monteux.

Le spectacle de foire créé un magnifique ravissement qu'est cette fête populaire de la semaine grasse de Saint-Pétersbourg, sur la place de l'Amirauté. On y entend les moujiks participer à l'animation bon enfant, s'esclaffer devant les montreurs d'ours, plus loin, ce sera un orgue de Barbarie, et encore plus loin, les poupées animées de "la danseuse".

Igor Stravinsky : Trois mouvements de Petrouchka

- Danse rus

- Chez Petrouchka

- La semaine grasse

Khatia Buniatishvili, piano

[Sony Classical]

Le concert #2

Dans cette pièce assez différente de la trilogie Oiseau de feu, Petrouchka et Sacre, on trouve la forte influence du pentatonisme, du chromatisme, des stridences, ou encore l'attribution de personnages à des instruments, fanfares, et l'usage du glissando...

Igor Stravinsky (1882-1971) : Le Chant duRossignol (1917) - Poème symphonique pour orchestre

- La fête au palais de l'Empereur de Chine

- Les deux rossignols

- Maladie et guérison de l'Empereur de Chine

Orchestre National de France dirigé par Pascal Rophé

Enregistré le 25 mai 2018 à l'Auditorium de Radio France

L'après-concert

Les Noces ont toujours fasciné par le dispositif orchestral original, du jamais vu à son époque !

Igor Stravinsky : Les Noces (version 1923 pour 4 solistes, chœur mixte, 4 pianos et 6 percussions)

Igor Stravinsky : Etude pour pianola (sur un piano midi)

Ensemble de percussions AdONF' : Jean-Guillaume Catin, Emmanuel Curt, François Desforges, Jean-Marc Garili, Florent Jodelet et Gilles Rancitelli, Scob pianos quartet, Robert Jezierski (basse solo du chœur), Virginie Pesch (soprano), Katalin Varkonyi (alto), Pierre Vaello (ténor), Vincent Menez (basse), Chœur de Radio France, René Bosc (direction) / Radio France 2011 : Jean-Guillaume Catin, Emmanuel Curt, François Desforges, Jean-Marc Garili, Florent Jodelet et Gilles Rancitelli, Scob pianos quartet, Robert Jezierski (basse solo du chœur), Virginie Pesch (soprano), Katalin Varkonyi (alto), Pierre Vaello (ténor), Vincent Menez (basse)

Chœur de Radio France

René Bosc, direction

[Radio France 2011]