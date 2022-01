Soirée spéciale Thomas Adès

Trois concerts donnés au Festival de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise : le premier avec trois œuvres de Thomas Adès dirigées par Nicholas Collon, le second dirigé par le compositeur en personne, et le dernier avec sa création mondiale Märchentänze qu'il interprète au piano.

Premier concert :

Concert donné le 15 octobre 2021 au Musiikkitalo (Maison de la musique) d'Helsinki dans le cadre du Festival de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise. "Thomas Adès - The Daring Duchess"

Thomas Adès (né en 1971) - Hotel Suite from Powder Her Face, Suite n°3 pour grand orchestre

1. Overture

2. Scene with Song

3. Wedding March

4. Waltz

5. Finale

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise

Nicholas Collon, direction

Thomas Adès - Lieux retrouvés, version pour violoncelle et petit orchestre

1. Les eaux

2. La montagne

3. Les champs

4. La ville (Cancan macabre)

Tomas Nuñez, violoncelle

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise

Nicholas Collon, direction

Deuxième concert :

Concert donné le 20 octobre 2021 au Musiikkitalo (Maison de la musique) d'Helsinki dans le cadre du Festival de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise. "Thomas Adès - Inferno"

Thomas Adès - Dante, ballet : (extrait) : 1. Inferno

Pour orchestre / extrait du Ballet en trois parties pour orchestre avec voix préenregistrées et chœur de femmes

1. Abandon Hope

2. The Selfish

3. The Ferryman

4. Pavan of the Souls in Limbo

5. Paolo and Francesca

6. The Gluttons

7. The Suicides

8. The Deviants

9. The Fortune-tellers

10. The Popes

11. The Hypocrites

12. The Thieves

13. Satan

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise / Thomas Adès, direction

Troisième concert :

Concert donné le 29 octobre 2021 au Musiikkitalo (Maison de la musique) d'Helsinki dans le cadre du Festival de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise. "Thomas Adès - Märchentänze (première mondiale)"

Thomas Adès - Märchentänze

Pour violon et piano - Création mondiale

Pekka Kuusisto, violon

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise

Thomas Adès, piano

Thomas Adès - Asyla op. 17

Pour grand orchestre

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise / Thomas Adès, direction

L'après-concert :

Anthony Girard (né en 1959)

Trio pour flûte, clarinette et piano (2018)

Patrice Kirchhoff, flûte

Jean-Marc Fessard, clarinette

Geneviève Girard, piano

CIAR CC009

