Soirée spéciale Renée Fleming !

Deux concerts avec Renée Fleming ! Le premier, enregistré en octobre dernier au Théâtre des Champs Elysées, avec au programme notamment Poèmes pour Mi de Messiaen, dirigé par Alan Gilbert. Le second, enregistré récemment au Festival International d'Edimbourg, nous propose Fauré, Grieg ou Haendel.

Premier concert :

Concert donné le 22 octobre 2021 à 20 heures au Théâtre des Champs-Elysées à Paris.

"L’élégance de Renée Fleming dans Messiaen et l’invitation « romantique » de Bruckner. Tout au long de sa carrière, Renée Fleming s’est appropriée les styles les plus divers, Mozart et Strauss bien sûr, tout en faisant la part belle au répertoire français, de Massenet à Dutilleux. Dans ses émouvants Poèmes pour Mi - Mi était le diminutif affectueux que le compositeur aimait donner à sa première épouse Claire Delbos – composés dans les années 1936-37, Messiaen utilise un langage rythmique très particulier utilisant volontairement des durées irrégulières pour traduire les différentes étapes de la passion. Un procédé cher à Messiaen et que la soprano américaine sait si bien rendre. La diva a d’ailleurs gravé il y a quelques années cette pièce sous la direction justement d’Alan Gilbert dans son album Poèmes (Messiaen était alors couplé à la Shéhérazade de Ravel et à l’ultime œuvre de Dutilleux Le Temps L’Horloge). Pour compléter la soirée, la symphonie n° 4 dite « romantique » de Bruckner, baignée de couleurs pures évoquant un monde idéal qu’on aimerait préserver. Le compositeur avait d’ailleurs laissé quelques annotations pour accompagner l’écoute : « Vous pourrez ainsi y voir ou y entendre une ville médiévale, des chevaliers se lançant au-dehors sur de fiers chevaux, un amour repoussé, une danse pour le repas de chasse ... ». Laissez-vous emporter à votre tour."

Source : Théâtre des Champs-Elysées

Programme :

Olivier Messiaen -Poèmes pour Mi (œuvre pour grand soprano dramatique et orchestre sur des poèmes du compositeur)

Premier Livre :

1. Action de grâces

2. Paysage

3. La Maison

4. Epouvante

Deuxième Livre :

5. L'épouse

6. Ta voix

7. Les deux guerriers

8. Le collier

9. Prière exaucée

Renée Fleming, soprano

Orchestre symphonique de la NDR dirigé par Alan Gilbert

Anton Bruckner -Symphonie n°4 en mi bémol majeur WAB 104 "Romantique"

1. Allegro

2. Andante quasi allegretto

3. Scherzo. Sehr schnell - Trio. Im gleichen Tempo

4. Finale. Allegro moderato

Orchestre symphonique de la NDR dirigé par Alan Gilbert

Deuxième concert :

Concert donné le 25 août 2021 au Old College Quad d'Edimbourg dans le cadre du Festival International d'Edimbourg.

Programme :

Georg Friedrich Haendel -Dank sei Dir, Herr (réduction pour soprano et piano)

Georg Friedrich Haendel -Alexander Balus HWV 65 (extrait) : Calm thou my soul (Acte III Sc 4) (Oratorio en trois actes sur un livret de Thomas Morell)

Gabriel Fauré - 3 mélodies op 5 (extrait) : 2. Rêve d'amour (pour soprano et piano)

Gabriel Fauré - 2 mélodies op 83 (extrait) : 1. Prison (pour soprano et piano)

Gabriel Fauré - 3 mélodies op 23 (extrait) : 1. Les berceaux (pour soprano et piano)

Gabriel Fauré - 3 mélodies op 8 (extrait) : 1. Au bord de l'eau (pour soprano et piano)

Edvard Grieg - 6 sange op 48 (extrait) : 3. Lauf der Welt (Ainsi va le monde) (6 mélodies allemandes pour soprano et piano)

Edvard Grieg - 6 sange op 48 (extrait) : 5. Zur Rosenzeit (Au temps des roses) (6 mélodies allemandes pour soprano et piano)

Edvard Grieg - 6 sange op 48 (extrait) : 6. Ein Traum (Un rêve) (6 mélodies allemandes pour soprano et piano)

Richard Strauss - 3 Gesänge älterer deutscher Dichter op 43 TrV 196 (extrait) : 2. Muttertändelei (pour soprano et piano)

Richard Strauss - 8 lieder op 49 TrV 204 (extrait) : 1. Waldseligkeit (pour soprano et piano)

Kevin Puts, Dorianne Laux - Evening (Spécialement écrit pour Renée Fleming)

Joni Mitchell - Both Sides Now

Richard Strauss, Hermann von Gilm - Acht lieder aus letzte Blätter op. 10 TrV 141 (extrait) : n°1. Zueignung (Dédicace)

Giacomo Puccini, Giovacchino Forzano - Gianni Schicchi (extrait) : O mio babbino caro (Acte I, Air de Lauretta)

Richard Strauss, John Henry Mackay - Vier lieder op. 27 TrV 170 (extrait) : n°4. Morgen (Demain)

Renée Fleming, soprano

Hartmut Höll, piano

L'après-concert :

