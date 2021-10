Soirée spéciale Le Concert d’Astrée d'Emmanuelle Haïm

Soirée d’archives à l’occasion des 20 ans du Concert d'Astrée d'Emmanuelle Haïm. Écoutons ce soir des grands souvenirs de concerts au Théâtre des Champs-Élysées : Haendel, Rameau, Purcell et Monteverdi.

Premier concert :

Enregistré au Théâtre des Champs-Élysées, le 20 mars 2010.

Georg Friedrich Haendel - Solomon HWV 67 (extrait) : 1. Arrivée de la Reine de Saba, sinfonia (Act.III)

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Serse HWV 40 (extrait) : 1. Frondi tenere e belle... Ombra mai fu, Largo (Act.I)

Philippe Jaroussky : Interprète, Contre-ténor

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Hercules HWV 60 (extrait) : Where shall I fly (Acte III Sc 3) Air de Dejanira

Marie-Nicole Lemieux : Interprète, Dejanira, Contralto

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Giulio Cesare in Egitto HWV 17 (extrait) : Son nata a lagrimar (Acte I Sc 11) Duo Cornelia Sextus

Marie-Nicole Lemieux : Interprète, Cornelia, veuve de Pompée, Contralto

Philippe Jaroussky : Interprète, Sesto, Contre-ténor

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel -Tamerlano HWV 18 (extrait) : Scène de la mort de Bajazet

Sandrine Piau : Interprète, Asteria, Fille de Bajazet, Soprano

Philippe Jaroussky : Interprète, Tamerlano, Contre-ténor

Topi Lehtipuu : Interprète, Bajazet, Ténor

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Rinaldo HWV 7a (extrait) : Lascia ch'io pianga (Acte II Sc 4), Air d'Almirena

Sandrine Piau : Interprète, Almirena, Soprano

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - L'Allegro il Penseroso ed il Moderato HWV 55 (extrait) : As steals the morn upon the night (3ème partie) Duo Il Penseroso Il Moderato

Sandrine Piau : Interprète, Soprano

Topi Lehtipuu : Interprète, Ténor

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Ariodante HWV 33 (extrait) : Scherza infida, aria (Act. II, Sc.3)

Philippe Jaroussky : Interprète, Contre-ténor

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Rinaldo HWV 7a (extrait) : Fermati no crudel (Acte II scène 6) Duo Armida Rinaldo

Sandrine Piau : Interprète, Armida, Soprano

Philippe Jaroussky : Interprète, Rinaldo, Contre-ténor

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Alcina HWV 34 (extrait) : Le lusinghe gl'inganni... Non e amor, nè gelosia (Act.III, Sc.17 et 18)

Sandrine Piau : Interprète, Alcina, enchanteresse, Soprano

Philippe Jaroussky : Interprète, Ruggiero, un chevalier, Contre-ténor

Marie-Nicole Lemieux : Interprète, Bradamante, fiancée de Ruggiero, Contralto

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Deuxième concert :

Enregistré au Théâtre des Champs-Élysées, le 8 décembre 2016.

Jean-Philippe Rameau -Les Indes Galantes, suite

Ritournelle pour les Incas du Pérou

Air de Phani “Viens, hymen, viens m’unir” (2e Entrée, scène 2)

Prélude pour l’Adoration du Soleil

Air d’Emilie “Vaste empire des mers” (1ère Entrée, scène 2)

Air pour les esclaves africains

Rigaudons et Air d’Emilie “Fuyez, fuyez, vents orageux” (1ère Entrée, scène 6)

Tambourin

Magdalena Kozena : Interprète, Mezzo-soprano

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Troisième concert :

Enregistré au Théâtre des Champs-Élysées, le 17 octobre 2015.

Henry Purcell - King Arthur Z 628 (Le roi Arthur Z 628) (extrait) : What power art thou (Acte III Sc 2) Air du génie du froid

Nahuel Di Pierro : Interprète, Basse (voix)

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Henry Purcell - The fairy Queen Z 629 (La Reine des fées Z 629) (extrait) : See even night her self is here (Acte II) Air de La nuit

Patricia Petibon : Interprète, Soprano

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Henry Purcell - The fairy Queen Z 629 (La Reine des fées Z 629) (extrait) : Thus happy and free (Acte V)

Patricia Petibon : Interprète, Soprano

Nahuel Di Pierro : Interprète, Basse (voix)

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Henry Purcell - The fairy Queen Z 629 (La Reine des fées Z 629) (extrait) : Chaconne

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

Quatrième concert :

Enregistré au Théâtre des Champs-Élysées, le 28 février 2017.

Claudio Monteverdi -Il ritorno d’Ulisse in patria SV 325 (Le Retour d'Ulysse en sa patrie) (Prologue + Acte I, scènes 1 à 6)

Pénélope : Magdalena Kozena

Eryclée : Elodie Mechain

Mélantho : Isabelle Druet

La Fragilité humaine : Maarten Engeltjes

Le Temps : Callum Thorpe

La Fortune : Isabelle Druet

L’Amour : Anne Catherine Gillet

Eurymaque : Emiliano Gonzales Toro

Neptune : Jean Teitgen

Jupiter : Lothar Odinius

Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haïm

