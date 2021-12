Concert de Noël : Soirée spéciale Karol Mossakowski !

Christmas Karol ! Ce soir, deux concerts avec l'organiste Karol Mossakowski : le premier en direct de l'Auditorium, avec au programme Daquin, Schumann, Louis Vierne et Bach. Le deuxième enregistré le 30 novembre dernier, avec la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin.

Premier concert :

Concert donné en direct de l'Auditorium de La Maison de la Radio et de la Musique.

Louis-Claude Daquin -Noël, Grand Jeu et Duo – « Quand Jésus naquit à Noël » ou « Bon Joseph, écoutez-moi », extrait du Nouveau Livre de Noëls

Robert Schumann -Esquisse en fa mineur opus 58 n°3 pour piano-pédalier

Louis Vierne -Symphonie n° 2 opus 20 : Scherzo

Johann Sebastian Bach -Cantate BWV 29 « Wir danken dir, Gott, wir danken dir » : Sinfonia (transcription de Marcel Dupré)

Improvisations

Karol Mossakowski, orgue

Pierre Senges, texte

Thomas Solivérès, récitant

Deuxième concert :

Concert donné le 30 novembre 2021 à 20 heures à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

Jonathan Dove - Antiphon

Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin

Jonathan Dove - Ecce Beatam Lucem

Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin

Karol Mossakowski, orgue

Joanna Marsh - Four Musical Clocks (extrait) : 1. The white rabbit pocket watch

Karol Mossakowski, orgue

Joanna Marsh - Four Musical Clocks (extrait) : 3. Midnight sunshine

Karol Mossakowski, orgue

Charles-Villiers Stanford- Magnificat en Si bémol Majeur op 164

Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin

Girolamo Frescobaldi - Toccata IV per l’Elevazione

Karol Mossakowski, orgue

Giovanni Gabrieli - O Jesu mi dulcissime

Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin

Paolo Furlani -Salve Regina

Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin

Benjamin Britten -A Boy was born op 3 (extraits) (Un garçon est né op 3)

1. Thème : A Boy was born (Un garçon est né) (Anonyme du XVIème siècle)

2. Variation V : In the bleak Mid-winter (Au coeur de l'hiver glacial) (Anonyme du XVème siècle, Christina Rossetti)

3. Variation VI, Finale : Noël! (Anonyme du XVème siècle, Thomas Tusser, Francis Quarles)

Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin

Karol Mossakowski, orgue

