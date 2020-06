Soirée Sir Simon Rattle : deux concerts avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Le soliste de cette soirée sera le corniste solo de l'Orchestre Symphonique de Munich : Eric Terwilliger. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend le cor en solo dans un concert symphonique : ce sera chose faite tout à l'heure avec le très beau 2ème Concerto de Richard Strauss.

Le concert #1

Robert Schumann (1810- 1856 ) : Ouverture de l’Opéra Genoveva opus 81 (1847-1848)

- Langsam - Leidenschaftlich bewegt

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise dirigé par Sir Simon Rattle Concert enregistré le 31 janvier 2020 au Herkulessaal de Munich

Richard Strauss (1864-1949) : Concerto pour cor et orchestre n°2 en si bémol Majeur, TrV 283 (1942)

- Allegro - Etwas gemächlich - Tempo primo

- Andante con moto - Più mosso - Tempo primo

- Rondo. Allegro molto - Etwas ruhiger - Tempo primo

Eric Terwilliger, cor

OrchestreSymphonique de la Radio Bavaroise dirigé par Sir Simon Rattle

BIS : Eric Terwilliger : Les facéties de Till l'Espiègle par Eric Terwilliger, cor

Concert enregistré le 04 juin 2020 à Munich

Le concert #2

Hector Berlioz (1803-1869) : Roméo et Juliette opus 17, symphonie dramatique - Scène d’amour Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise dirigé par Sir Simon Rattle

Enregistré le 31 janvier 2020, Herkulessaal de Munich

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Sérénade n°10 si bémol Majeur, K. 361 "Gran Partita" (1777-1781)

- Largo

- Menuetto

- Adagio

- Menuetto. Allegretto

- Romance

- Romance. Adagio

- Thème et Variations

- Rondo

Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise, dirigé par Sir Simon Rattle Enregistré le 29 mai 2020

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Les Boréades (1763) - Suite pour orchestre

Ouverture

Nr. 1 Menuet

Nr. 2 Allegro

Nr. 3 Rondeau

Nr. 4 Gavotte vive 1 et 2

Nr. 5 Contredanse en Rondeau

Nr. 6 Air (andante et gracieux) pour Orithie et ses compagnes

Nr. 13 Entr’acte. Suite des Vents

Nr. 14 Entrée (Abaris, Polymnie, les Muses, Zéphirs, Saisons, les Heures et les Arts)

Nr. 15 Gavotte 1 et 2 pour les Heures et les Zéphirs

Nr. 16 Rigaudon 1 et 2

Nr. 18 Borée et Chœur de Vents souterrains

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise dirigé par Sir Simon Rattle

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) - Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis (1910)

Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise dirigé par Simon Rattle Enregistré le 29 mai 2020

Le chef britannique, directeur du London Symphony Orchestra, et son collègue Mark Elder, directeur musical du HalléOrchestra ont écrit, le 10 juin dernier, une lettre ouverte pour alerter sur le "paysage dévasté" que présente le monde musical classique après la pandémie.

Un contexte où les orchestres pourraient ne pas survivre : voilà le gouvernement de Boris Johnson appelé à plus de clarté sur la date et les modalités de retour des concerts.

Rappelons qu'en Grande-Bretagne, les arts vivants - comme le théâtre, la musique et la danse - seront les dernières activités à fonctionner normalement. Rattle et Elder décrivent dans une lettre au quotidien The Guardian la situation pour la musique classique comme "désespérée". Tous deux pointent que, certes, les concerts de musique vivante sans public retransmis en vidéo sont importants dans cette époque de transition, mais ne sauraient remplacer des émotions musicales vécues collectivement dans un lieu donné par le public.

Voici le lien vers cette lettre, sur le siteThe Guardian