Soirée Sabine Devieilhe. Mozart et Bach avec l’ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon à la Philharmonie de Paris

Pour la sortie de son nouveau disque "Chanson d’amour" chez Erato, Sabine Devieilhe est l’invitée de France Musique le mardi 15 septembre 2020. Et pour clore cette journée, 2 récitals exceptionnels autour de Mozart et de Bach avec l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon à la Philharmonie de Paris.

Sabine Devieilhe, © Piergab