Soirée Ravel avec l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par François-Xavier Roth

François-Xavier Roth est un chef dont le nom est associé à son ensemble, Les Siècles, mais qui a aussi une très large activité hors de nos frontières, auprès des plus grands orchestres internationaux qui l’invitent régulièrement : il est Generalmusikdirektor de la ville de Cologne depuis 2015, assumant ainsi la direction artistique de l’Opéra et de l’orchestre du Gürzenich de Cologne, mais il est aussi « Principal Guest Conductor » de l’Orchestre symphonique de Londres, Artiste associé de la Philharmonie de Paris et nommé depuis cette année directeur artistique de l’Atelier Lyrique de Tourcoing. Mais ce soir on va l’entendre à la tête du prestigieux LSO dans la musique d’un de ses compositeurs de prédilection : Maurice Ravel.

Concert donné le 25 avril 2019 au Barbican Hall de Londres.

Programme du concert

Maurice Ravel

Rapsodie espagnole

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : François-Xavier Roth

Maurice Ravel

Boléro

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : François-Xavier Roth

Maurice Ravel

Franc-Nohain, libretto

L'Heure espagnole

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : François-Xavier Roth

Isabelle Druet, mezzo-soprano, Concepción

Jean-Paul Fouchecourt, ténor, Torquemada

Thomas Dolié, baryton, Ramiro

Edgaras Montvidas, ténor, Gonzalve

Nicolas Cavallier, basse, Don Iñigo Gomez

Après-concert

Gustav Mahler

Symphonie n°3 en ré min (2nde partie) :

5. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 6. Langsam. Ruhevoll. Empfunden

Schola Heidelberg Chœur d’enfants de la cathédrale de Cologne Gürzenich-Orchester Köln

Direction : François Xavier Roth

Harmonia Mundi

, © Harmonia Mundi

Bela Bartok

Concerto pour violon n°2 Sz 112 BB 117 : 3. Allegro molto

Renaud Capuçon, violon

Orchestre symphonique de Londres

Direction : François Xavier Roth

Erato

, © Erato

Anton Webern

Im Sommerwind (Dans le vent d'été) - Idylle pour grand orchestre

Orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden

Direction : François Xavier Roth

Hänssler Classic

, © Hänssler

Georges Bizet

Jeux d'enfants op 22 : Galop : Le bal

Orchestre les siècles

Direction : François Xavier Roth

Mirare

, © Mirare

