Soirée Prix France Musique-Sacem de la Musique de film - Michel Legrand fait son cinéma (II)

L'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Bastien Stil interprète les plus grands succès de Michel Legrand au cours de cette soirée du prix France Musique/SACEM de la Musique de Film où des étudiants du CNSM de Paris créeront des variations sur un thème de Michel Legrand.

Le concert #1

Michel Legrand :

Un été 42 ; Vérités et mensonges ; Dingo Suite ; Yentl ; Suite Steve McQueen

L'entracte - avec Stéphane Lerouge

Michel Legrand - Arrivée des Camionneurs (Les Demoiselles de Rochefort)

Michel Legrand, direction

DECCA 2018

Michel Legrand - Whistle while you Swing (The Happy Ending de Richard Brooks)

QUARTET RECORDS 2010 "The happy ending"

Michel Legrand - Recette pour un Cake d'amour (Peau d'Âne)

Anne Germain, voix

Michel Legrand, direction

DECCA 2018 "Les moulins de son cœur"

Le concert #2

Variations sur un thème de Michel Legrand : création des étudiants de la classe de composition de musique à l'image du CNSMDP

Remise du prix France Musique / SACEM par Marc Voinchet (Directeur de France Musique), Michel Orier (Directeur de la Musique et de la Création) et Marie-Jeanne Serero (représentante SACEM et professeure au CNSMDP)

Mathieu Ferey (directeur du CNSMD de Lyon)

Michel Legrand - Le Messager ; The Other Side of the Wind ; Cléo de 5 à 7 (Sans toi) ; Suite Jacques Demy

Henri Demarquette, violoncelle

violoncelle Claude Égéa, trompette

trompette Denis Leloup , trombone

, trombone Érik Berchot, piano classique

piano classique Hervé Sellin, piano jazz

piano jazz François Laizeau, batterie

batterie Pierre Boussaguet, contrebasson

contrebasson Orchestre Philharmonique de Radio France

Bastien Stil, direction

, © Benjamin François

L'après-concert - avec Bastien Stil, Hervé Sellin, Erik Berchot et Henri Demarquette,

Hervé Sellin - Dedication

Claude Egéa, bugie

Henri Demarquette, violoncelle

morceau d'Hervé Sellin dédié à Michel Legrand

INDESENS 2019

Michel Legrand - Ray Charles Love Make the Changes, chanson de l'unique film réalisé par Michel Legrand Cinq Jours en Juin

Toots Thielemans, harmonica

Michel Legrand, direction

DECCA 2018 "Les moulins de mon cœur"

Michel Legrand - Il était une fois (Peau d'Ane)

Michel Legrand, direction

PLAY TIME 1994 / 3'27

Michel Legrand - The Summer Knows, reprise vocale du thème d'Un Eté 42

Sarah Vaughan, chant

DECCA 2018 "Les moulins de mon cœur"

Michel Legrand - Concerto pour violoncelle (extraits)

Henri Demarquette, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Mikko Franck, direction

SONY CLASSICAL 2017

Programme complet du concert

