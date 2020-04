Soirée polyphonique : messe chrétienne version King's Singers / L'Achéron pour un programme 100% Purcell

Soirée 100% polyphonie (instrumentale & vocale) avec l’intégrale des Fantaisies de Purcell par le consort L'Achéron et une messe polyphonique imaginaire par les légendaires King's Singers !

Le concert #1

Concert donné le 12 janvier 2019 en l'Église de Villamont à Lausanne.

L’Achéron qui a fêté ses 10 ans, nous donne ce soir une concert dans la plus pure tradition anglaise, avec l’intégrale des fantaisies pour violes de Henry Purcell. Lorsque le compositeur les écrit, il est alors âgé de 21 ans et le style des consorts de violes hérité de l'époque élisabéthaine, est à ce moment-là délaissée, caduque et ringard ! L’un des derniers maîtres du genre est Matthew Locke, en 1559 (20 ans avant les fantaisies de Purcell). Et pourtant, dans le secret de sa chambre, le jeune Purcell veut absolument s’adonner à cet exercice de contrepoint... Ecoutez-donc ! Concert donné le 12 janvier 2019 en l'Église de Villamont à Lausanne.

Programme du concert

Henry Purcell

1. Fantasia upon one note a 5 (en fa majeur Z.745) 1680

2. Fantasia 2 a 3 (en fa majeur Z.733)

3. Fantasia 6 a 4 (en fa majeur Z.737)

4. Fantasia 12 a 4 (en ré mineur Z 743)

5. Fantasia 1 a 4 (en ré mineur Z.732)

6. Fantasia 8 a 3 (en ré mineur Z.739)

7. Fantasia 5 a 4 (si bémol majeur Z. 736)

8. Fantasia 4 a 4 (en la mineur Z.744)

9. Fantasia 7 a 4 (en ut mineur Z 738)

10. Fantasia 3 a 4 (en sol mineur Z 734)

11. Fantasia 9 a 4 (en la mineur Z 740)

12. Fantasia 10 a 4 (en mi mineur Z.741)

13. Fantasia 11 a 4 (en sol majeur Z.742)

14. In Nomine a 6 (en sol mineur Z.746)

L'Achéron : Lucile Boulanger, dessus et alto de viole - Andreas Linos, ténor de viole - Aude-Marie Piloz, ténor de viole - Myriam Rignol, lyra viol - Sarah Van Oudenhove, consort bass

François Joubert-Caillet, dessus de viole et direction

Entracte

John Taverner : Missa Gloria tibi trinitas

Chœur Contrapunctus

Chœur du Queen's college d'Oxford

Rees Owen, direction

[Sigmun SIGCD570]

Le concert #2

Concert donné le 26 mai 2019 en la Basilique Valère de Sion dans le cadre du Festival des Riches Heures de Musique Ancienne de Valère.

Suite de notre soirée polyphonique, mais vocale à présent, avec l’un des ensembles vocaux les plus réputés : les géniaux King’s Singers ! On va entendre leur programme Communio (la communion, en latin) n’est autre que la reconstitution d’une messe chrétienne entière, mais à partir de pièces glanées dans toute l’histoire de la musique, depuis le chant grégorien du Moyen-Âge à nos jours jusqu’au contemporain Nico Muhly, en passant par la Renaissance de Lassus, Byrd, Tallis, le 20e avec Poulenc, etc.

Programme du concert

Anonyme grégorien :Roratecaeli

Giovanni Pierluigi Da Palestrina (1525-1594) : Missa Papae Marcelli : Kyrie (1562)

William Hamilton Bird (1750?-1804?) : Mass for Five Voices (Messe pour 5 voix) : Gloria (18° siècle) Roland de Lassus (1532-1594) : Domine, Dominus noster (1577)

Richard Rodney Bennett (né en 1936) : The belldothtoll (1993), extrait des « Sermons » et « Devotions » de John Donne (1572-1671)

Toby Hession (né en 1997) : Master of Music (2016)

Thomas Tallis (1505-1585) : O nata lux de lumine (XVIème)

Jean Richafort (1480-1547) : Missa Pro Defunctis : Sanctus et Benedictus (1521)

Max Reger (1873-1916) : 8 geistlicheGesänge opus 138 : 6. Das Agnus Dei (1914)

Francis Poulenc (1899-1963) : Quatre petites prières de Saint François d'Assise FP 142 (1949) 1. Salut, Dame Sainte 2. Tout puissant, très saint 3. Seigneur, je vous en prie 4. Ô mes très chers frères

Nico Muhly (né en 1981) : A finer music

Maurice Duruflé (1902-1986) : Notre Père opus 14 (1977)

CyrillusKreek (1889-1962) : Ônnis on inimene (1923)

Anonyme grégorien :Roratecoeli

Bis

1. Traditionnel Irlandais :Danny Boy (1913), sur un texte de Frederick Weatherly (1848-1929)

2. James Mac Millan (né en 1959) : Oh hehe me la mordiana

3. Michel Legrand (1932 -2019) :One Day

4. Traditionnel géorgien

The King's Singers

L'après-concert

Marin Marais : Suite en ré mineur

1 La Polonoise

2 Les Cloches ou Carillon

Ensemble L'Achéron

François Joubert-Caillet, direction