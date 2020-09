Soirée Mahler avec l'Orchestre de Paris, Stéphane Degout et Jukka-Pekka Sarraste

"Retrouver le chemin de moi-même ne m’est possible que dans la solitude" écrivit un jour Gustav Mahler à son ami Bruno Walter. C'est ce qu'il se propose de faire dans ces deux partitions : la première, sous le coup d'un échec amoureux, et la seconde dont le finale prend des accents apocalyptiques.

Concert donné le 4 mars 2020 dans la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie à Paris

Programme de concert

Première partie

Gustav Mahler (1860)

Lieder eines fahrenden Gesellen (Chants d'un compagnon errant)

Deuxième partie

Gustav Mahler (1860)

Symphonie n°6 Tragique

Orchestre de Paris

Jukka-Pekka Saraste, direction

Stéphane Degout, baryton

Philippe Aïche, violon solo

Stéphane Degout

Stéphane Degout, baryton, a grandi près de Lyon où il débuta ses formations de théâtre, chorale et des études musicales. Il découvre le Lied et la mélodie grâce à la pianiste et chef de chant Hélène Lucas et apprend l’art de l’interprétation de ce répertoire grâce à Ruben Lifschitz. À l’âge de 24 ans, il fait sensation au festival d’Aix-en-Provence avec le rôle de Papageno dans La Flûte Enchantée de Mozart qui lancera sa carrière se développant autour de Mozart, du répertoire baroque, de l’opéra de français, du lied et de la mélodie française. Il fera ses débuts à l’Opéra de Paris en 2001 et enchaînera les rôles dans diverses pièces, côtoyant les plus belles salles et théâtres tels que La Monnaie, le Royal Opera House, le Théâtre de la Vienne ou encore l’Opéra-Comique. Une victoire de la Musique Classique le récompensera en 2019 dans la catégorie Artiste Lyrique.

La saison 2020/2021 s’annonce encore chargée pour cet artiste qui fait parler de lui. Il sera à l’Opéra de Lyon le 21 septembre 2020 pour un concert Mahler et Schubert mais aussi à l’Opéra Comique en Novembre pour interprété Thésée dans Hippolyte et Aricie. Il retournera ensuite au Théâtre du Capitole de Toulouse pour l’Opéra Eugène Onéguine de Piotr Ilitch Tchaïkovski en janvier 2021 puis interprétera le rôle du roi dans Lessons in Love and Violence en Espagne au Grand Théâtre de Liceu en février et mars 2021 ainsi qu’en avril et en mai au Théâtre Royale de Madrid.

Jukka-Pekka Saraste

Le chef d’orchestre finlandais Jukka-Pekka Saraste est né en 1956 à Heinola. Il débute comme violoniste et étudie la direction d’orchestre aux côtés de Jorma Panula au sein de la très célèbre Académie Sibelius, l’école supérieure de musique d’Helsinki. L’Orchestre symphonique de la radio finlandaise le recrute comme second violon, puis comme chef associé à Leif Segerstam. Il en devient finalement le chef principal de 1987 à 2001. Parallèlement, il est à l’origine de l’orchestre de chambre contemporain Avanti! aux côtés de Esa-Pekka Salonen et Olli Pohjola. Ses compétences et sa longue expérience en font le chef principal invité de l’Orchestre symphonique de la BBC de 2002 à 2005. Parmi ses très nombreuses collaborations, il dirigera notamment l’orchestre symphonique de Chicago, les orchestres symphoniques de Boston, Londres, Radio France, mais aussi de de la Scala entre autres.

Son activité artistique est toujours très rythmée. Jukka-Pekka Saraste dirigera par exemple l'Orchestre de la Suisse Romande pour deux concerts avec Renaud Capuçon au Victoria Hall de Genève et à la Salle Métropole de Lausanne les 10 et 11 mars 2021 mais aussi Lear, opéra de Reimann au Théâtre national de Munich du 23 mai au 7 juin 2021.