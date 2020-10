Soirée-hommage à Martial Solal avec l'Orchestre National de France dirigé par Jesko Sirvend

"J’ai toujours pensé que le rapprochement de la musique de jazz du XXe siècle et la musique symphonique en général pouvait déboucher sur des œuvres d’un genre nouveau et profitable aux deux disciplines. Certains compositeurs majeurs comme Stravinsky, Ravel et d’autres ont été intéressés par cette association, utilisant le jazz tel qu’il existait à l’époque. La musique de jazz n’a cessé d’évoluer, en partie grâce aux emprunts harmoniques et rythmiques à la musique écrite dès le milieu du XIXe siècle. A partir de 1980, je me suis senti concerné par cette démarche et j’ai composé de nombreuses pièces dans cette direction." Martial SOLAL