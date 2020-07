R. Capuçon, G. Caussé, V. Julien-Laferrière à Embrun. Puis orchestres de régions, AFO et Forces Musicales.

Première partie de la soirée : concert avec Renaud Capuçon, Gérard Caussé et Victor Julien-Laferrière en direct d'Embrun (05). Seconde partie : dernier volet du panorama, qui tout au long de la journée, s'est fait l'écho de la reprise de l'activité des orchestres et des maisons d'opéra en France.

Première partie :

Concert en direct de la Cathédrale Notre-Dame-du-Réal d'Embrun.

Le Festival de Pâques d'Aix en Provence, Renaud Capuçon, Gérard Caussé et Victor Julien-Laferrière offrent un concert exceptionnel en l’honneur et pour les soignants, et la ville d'Embrun ouvre la Cathédrale Notre-Dame du Réal pour ce moment unique qui salue leur dévouement pendant la crise du Covid-19.

Programme :

Jean-Sébastien Bach (trans. Dmitri Sitkovetski - 2002) : Variations Goldberg BWV 988. Transcription pour violon, alto, violoncelle

Renaud Capuçon (violon)

Gérard Caussé (alto)

Victor Julien-Laferrière (violoncelle)

Retrouvez deux autres concerts offerts au personnel soignant :

Jeudi 23 Juillet : Le Cercle de l’Harmonie au Grand Théâtre de Provence

Samedi 26 Septembre : Renaud and Friends au Grand Théâtre de Provence.

Seconde partie :

France Musique, associée à France Bleu, fête la reprise de l’activité des orchestres et des maisons d’opéra partout en France. Tout au long de ce 1er juillet, en partenariat avec l’Association Française des Orchestres (AFO) et le syndicat Les Forces Musicales, nous allons à la rencontre des formations musicales pour évoquer leur situation au sortir de la crise et les perspectives pour la rentrée.

Invités, témoignages, reportages, réalisés par les équipes de France Bleu; programmation musicale, diffusion de concerts récents et de concerts d'archives, enregistrés par France Musique, ponctuent l'antenne depuis 8h ce matin.

Extraits de concerts :

Théodore Gouvy :Le Giaour, ouverture op. 14

Orchestre national de Metz

David Reiland, direction

le 22 août 2019, à La Côte Saint-André

Claude Debussy : Nocturnes – 1. Nuages, 2. Fêtes

Orchestre National de Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel, direction

le 30 novembre 2017 à l'Auditorium de l’Opéra deBordeaux

Benoît Menut :Anita

Orchestre Symphonique de Bretagne

Grant Llewellyn, direction

le 20 avril 2018 au Couvent des Jacobins à Rennes

Felix Mendelssohn :Les Hébrides (La Grotte de Fingal), ouverture pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Hans Graf, direction

le 26 novembre 2015, salle Erasme à Strasbourg

Jean Françaix : Quinze portraits d’enfants d’Auguste Renoir

Orchestre National d’Auvergne

Roberto Forès Veses, direction

le 1er février 2013 à Nantes

Au micro d'Arnaud Merlin :

Catherine Morin-Desailly (présidente de l'AFO)

David Reiland (Metz)

Olivier Lombardie (Bordeaux)

Marc Feldman (Bretagne)

Marie-Linden (Strasbourg)

Lila Forcade (Auvergne)

