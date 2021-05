Soirée autour de l'Amour chanté à la française

Guillaume de Machaut chanté par Marc Mauillon / Léandre et Héro de Louis-Nicolas Clérambault par Eva Zaïcik / les rôles de Roxane, Isabelle, Circé, Zaïde, chantés par Véronique Gens avec l’Ensemble Les Surprises / Jean-Baptiste Lully : Armide par Le Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet.

Programme

Concert enregistré le 1er mai 2018 à la Salle Cortot

Guillaume de Machaut : L'Amoureus Tourment

Marc Mauillon, baryton

Pierre Hamon, flûte

Vivabiancaluna Biffi, vièle

Concert enregistré le 19 février 2019 à la Salle Cortot

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) / Marie de Louvencourt : Léandre et Héro (1713)

- Loin de la jeune Héro

- Non, c'est trop soutenir les tourments de l'absence

- A ces mots du rivage il s'élance sans crainte

- Dieux des mers suspendez l'inconstance de l'onde

- Cependant sur les flots cet amant généreux

- Tous les vents déchaînés se déclarent la guerre

- C'en est fait il périt

- Amour, tiran des tendres cœurs

Eva Zaïcik, mezzo-soprano

Théotime Langlois de Swarte et Sophie de Bardonnèche, violon

Justin Taylor, clavecin

Concert enregistré 16 septembre 2018 en l'Abbatiale d'Ambronay

Destouches, Joseph-Nicolas-Pancrac Royer, Rameau, Marin Marais, Jean-Féry Rebel... Véronique Gens, soprano (Roxane, Isabelle, Circé, Zaïde, Phèdre)

Ensemble Les Surprises dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas

Concert enregistré le 1er avril 2019 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

Jean-Baptiste Lully (1632-1687), Louis-JosephFrancoeur (1738-1804), Philippe Quinault (1635-1688), Tasse (1544-1595)

Armide LWV 71 - 1er acte

Véronique Gens, soprano (Armide)

Reinoud Van Mechelen, ténor (Renaud)

Tassis Christoyannis, baryton (Hidraot / la Haine)

Chantal Santon-Jeffery, soprano (Phénice / Lucinde)

Katherine Watson, soprano (Sidonie / une Naïade / une Nymphe / un Plaisir)

Philippe-Nicolas Martin, baryton (Aronte / Artémidore / Ubalde)

Zachary Wilder, ténor (Le Chevalier danois)

Le Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet

