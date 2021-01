Soirée 100 % Vivaldi avec Sandrine Piau et le Concert de la Loge de Julien Chauvin

L'Auditorium du Louvre à Paris accueille Sandrine Piau et le Concert de la Loge, dirigés par Julien Chauvin, dans le cadre du cycle "La Musique revient à l'Auditorium du Louvre". Un programme tout Vivaldi avec L'Olimpiade, Ercole su’l Termodonte, Farnace et La Candace o siano Li veri amici.

Programme du concert

Concert donné le 25 novembre 2020 à 18h en l'Auditorium du Louvre à Paris dans le cadre du cycle "La Musique revient à l'Auditorium du Louvre"

Antonio Vivaldi :

L'Olimpiade RV 725 : Ouverture (1734)

Concerto pour violon en ré majeur RV 217 (c.1720-24)

1. Allegro

2. Largo

Antonio Vivaldi, Francisco Silvani, Domenico Lalli :

- Certo timor ch'ho in petto, extrait de La Candace o siano Li veri amici RV 704 (1720)

- Concerto pour violon en sol mineur RV 321 : Ballo. Allegro n°1 (1724)

Antonio Vivaldi, Giacomo Francesco Bussani

- Zeffiretti, che sussurate, extrait de Ercole su'l Termodonte RV 710 (Acte III, scène 1 – 1723)

- Concerto pour violon en sol mineur RV 321 : Allegro n°3 (1724)

1. Allegro

2. Adagio

3. Allegro

- Concerto pour cordes et continuo en sol mineur RV 156 :

1. Allegro

2. Adagio

3. Allegro

Antonio Vivaldi, Antonio Maria Lucchini

- Gelido in ogni vena, extrait de Farnace RV 711 (Acte II, scène 5 - 1727)

- Concerto pour violon en si bémol majeur RV 366, Il Carbonelli 2. Adagio

3. Allegro

Concerto pour violon en si mineur RV 387 (c.1720-24)

2. Largo

3. Allegro

Antonio Vivaldi, Pierre Métastase

- Siam navi all'onde algenti, extrait de L'Olimpiade RV 725 (Acte II, scène 5 - 1734)

- Concerto pour violon en do majeur RV 187

1. Allegro

2. Largo ma non molto

3. Allegro

Concerto pour violon en ré mineur RV 235

1. Allegro non molto

2. Adagio

3. Allegro

Sandrine Piau, soprano avec Le Concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin, violon

L'Après-concert

Franz Schreker : Vorspiel zu einem Drama - pour orchestre

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam dirigé par FRIEDRICH CERHA

[RCO Live 08005/7]

Paul Hindemith : Symphonie Mathis der Maler :

- Engelkonzert

- Grablegung

- Versuchung des heiligen Antonius

Orchestre symphonique de la BBC D'Ecosse dirigé par Martyn Brabbin

[Hyperion CDA68006]

Alexander von Zemlinsky : Minnelied - pour chœur d'hommes et ensemble de chambre

Mulheimer Kantorei

Orchestre Philharmonique du Gurzenich de Cologne dirigé par James Conlon

Jörg Widmann : 24 duos : 22. Lamento - pour violoncelle et alto

Marc Bouchkov, violon

Antoine Tamestit, alto

[Harmonia Mundi 902268DI]

L'après-concert

