Chef-d’œuvre baroque italien : San Giovanni Battista de Stradella par le Collegium 1704 de Václav Luks !

Le Collegium 1704 dirigé par Václav Luks joue l'un des chef-d’œuvre du baroque italien : "San Giovanni Battista" d'Alessandro Stradella. Puis La Cetra Baroque Orchestra jouera Haendel, Telemann et Corelli, sous la direction de Maurice Steger ... également à la flûte à bec !

Le concert #1

Concert donné le 8 février 2020 au Royal Concertgebouw d'Amsterdam

Alessandro Stradella (1639 - 1682), musique

Oratorio en deux actes sur un livret d'Ansaldo Ansaldi

San Giovanni Battista (1675)

Giulia Semenzato, soprano, (Erodiade fille (Salome))

Gaia Petrone, mezzo-soprano (Erodiade la mère)

Christophe Dumaux, contre-ténor (San Giovanni Battista)

Luca Cervoni, ténor (Consiglieri)

Krešimir Stražanac, basse (Erode)

Collegium1704 dirigé par Václav Luks

Le concert #2

Concert donné le 6 août 2020 au Reithalle de Sain-Moritz dans le cadre du Festival Engadin

Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759) :

- Sonate en trio en sol majeur opus 5 n°4 HWV 399 (1739)

- Sonate en fa majeur pour flûte à bec et basse continue opus 1 n°11 HWV 369 (1739)

1. Grave or Larghetto

2. Allegro

3. Alla siciliana or Siciliana

4. Allegro

- Concerto en fa majeur pour orgue et orchestre opus 4 n°5 HWV 293 (1735)

1. Larghetto - Adagio

2. Allegro

3. Alla Siciliana

4. Presto

- Chaconne en sol majeur HWV 435, extrait des Suites de Pièces HWV 434-442 (1733)

Andrea Buccarella, clavecin

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) : Musical Geography TWV 55, Suite

Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759) :

- Suite de danse HWV 1 (1705)

- Concerto n°3 en sol mineur HWV 287, pour hautbois, cordes et basse continue (1705)

1. Grave

2. Allegro

3. Sarabande

4. Allegro

Arcangelo Corelli (1753 - 1713) : Concerto pour flûte à bec d'après la sonate pour violon en mi majeur opus 5 n°11 (1700)

BIS : Domenico Sarro : Concert en la mineur "Spirituoso"

La Cetra Baroque Orchestra dirigée par Maurice Steger et flûte à bec