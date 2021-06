Sabine Devieilhe, l'Orchestre de Paris et Lorenzo Viotti / Chœur de l'Orchestre de Paris et Lionel Sow

Superbe programme 100% russe ! Sabine Devieilhe chante (notamment) la "Vocalise" de Rachmaninov. Lorenzo Viotti dirige la monumentale 10ème symphonie de Chostakovitch, et c’est le retour - après plus d'un an d'absence - du Chœur de l’Orchestre de Paris avec Rachmaninov, Kedroff et Schnittke.

Sabine Devieilhe, © Jean-Baptiste Millot / Erato / Warner Classics France