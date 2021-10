Roomful of Teeth et Horse Lords au Festival Musica 2021

Double concert qui célèbre l’ouverture de la 39e édition du Festival Musica 2021, avec l'ensemble vocal Roomful of Teeth réuni autour de la compositrice Caroline Shaw, et un groupe de rock expérimental originaire de Baltimore, Horse Lords.

Concert en deux parties donné le 16 septembre 2021 aux Halles Citadelle de Strasbourg dans le cadre de la 39ème édition du Festival Musica.

Premier concert : Roomful of Teeth

Caroline Shaw (née en 1982) - The Isle (2016)

Caleb Burhans (née en 1980) - Beneath (2017)

Caroline Shaw - Partita for 8 Voices (2012) Roomful of Teeth

Roomful of Teeth est un groupe vocal existant depuis une douzaine d’années, et qui propose une sorte d’hybridation entre la tradition classique, les musiques populaires et les techniques vocales du monde entier. L'ensemble est constitué de huit chanteuses et chanteurs, qui approfondissent régulièrement leurs techniques en travaillant auprès de spécialistes de chants traditionnels, comme le khöömii mongol, le yodel allemand, le chant de gorge inuit, le pansori coréen, le chant géorgien, la musique indienne, le chant classique perse, ou encore le chant guttural du death metal... Parallèlement, le groupe passe commande à des compositeurs et à des compositrices, et mène des actions pédagogiques auprès de nombreuses institutions à travers les États-Unis... Au sein de ce groupe vocal on trouve notamment la compositrice Caroline Shaw.

Deuxième concert : Horse Lords

Horse Lords - Fanfare for effective Freedom

Horse Lords - Against Gravity

Horse Lords - Toward the Omega Point

Horse Lords - People Park

Horse Lords - Integral Accident

Horse Lords - Bending to the Lash

Horse Lords - Truthers

Horse Lords - Macaw

Andrew Bernstein, saxophone et percussions

Owen Gardner, guitare

Max Eilbacher, basse

Booker Stardum, batterie

Le groupe américain Horse Lords, originaire de Baltimore, pratique un rock expérimental très métissé, avec des influences multiples, du krautrock à la musique électronique en passant par le post-punk, les musiques traditionnelles africaines, le free jazz et la musique répétitive américaine... tout en se revendiquant de maîtres à penser comme La Monte Young, Stockhausen ou Xenakis.

L'après-concert :

Olivier Greif (1950-2000) - Le Livre des Saints irlandais (opus 323) sur des poèmes de John Irvine – 1. Saint Colm-Cille and the Cairn of Farewell, 2. Saint Patrick and the Serpents/Saint Kevin and the Wild Beasts, 3. Invocation to Saint Bride, 4. A Rathing Cradle Song, 5. Saint Finbarr’s Hermitage

Stephan Genz, baryton

Olivier Greif, piano

Enr. 1998 (Festival de Pâques de Deauville) / B Records LBM 035

