Riccardo Muti dirige la Missa Solemnis au Festival de Salzbourg, et Scriabine au Théâtre des Champs-Elysées

Au programme de ce soir, deux concerts dirigés par Riccardo Muti : la Missa Solemnis de Beethoven au Festival de Salzbourg 2021 ; et la Troisième Symphonie, "Le Divin Poème", de Scriabine, au Théâtre des Champs-Elysées en 2014.

Présentation : Priscille Lafitte

Concert n° 1

Concert enregistré le 15 août 2021 à 9 heures au Grosses Festspielhaus de Salzbourg, dans le cadre du Festival de Salzbourg et des échanges avec l'Union européenne de radio et télévision.

Ludwig van Beethoven

Missa Solemnis en ré majeur op. 123 :

I. Kyrie II. Gloria III. Credo IV. Sanctus - Benedictus V. Agnus Dei

Rosa Feola, soprano

Alisa Kolosova, contralto

Dmitry Korchak, ténor

Ildar Abdrazakov, basse

Association de concert du Chœur de l'Opéra d'État de Vienne, direction Ernst Raffelsberger

Orchestre philharmonique de Vienne, direction Riccardo Muti

Après-concert

Saverio Mercadante

I due Figaro, Acte II : Oh come in un momento (récitatif et air d'Inez)

Rosa Feola, soprano

Orchestre Giovanile Cherubini, direction Riccardo Muti

Ducale

Concert n° 2

Concert donné le 13 mars 2014 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris (soirée anniversaire du premier concert de l'Orchestre national de France le 13 mars 1934), et diffusé avec l’aimable autorisation de riccardomutimusic

Alexandre Scriabine

Symphonie n° 3 en ut mineur op. 43 "Le Divin Poème" :

I. Lento - Luttes II. Voluptés III. Jeu divin

Orchestre national de France, direction Riccardo Muti

Après-concert

Alexandre Scriabine

Poème de l'extase op. 54

Frank Kaderabek, trompette

Orchestre de Philadelphie, direction Riccardo Muti

EMI

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n° 6 en si mineur op. 74 : II. Allegro con grazia

Orchestre national de France, direction Riccardo Muti

Naïve

Ernest Chausson

Deux Mélodies op. 36 :

I. Cantique à l'épouse II. Dans la forêt du charme et de l'enchantement

Bernarda Fink, mezzo-soprano / Alice Ader, piano

Accord

