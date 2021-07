Renaud Capuçon et Michel Dalberto au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Renaud Capuçon et Michel Dalberto aiment défendre des œuvres injustement négligées, comme la Sonate pour violon et piano n° 1 de Fauré. Ils lui associent ce soir des œuvres de R. Strauss et d’Elgar, plus rares encore au concert. Concert en direct de l'Opéra Berlioz du Corum de Montpellier.

Renaud Capuçon, violon et Michel Dalberto, piano, © Photos by Simon Fowler / Erato – Warner Classics et William Beaucardet / La Dolce Volta