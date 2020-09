Récital Yoav Levanon au festival Piano aux Jacobins de Toulouse

Premier récital du prodige israélien de 16 ans capté par France Musique : Mendelssohn, Schumann, Chopin et Liszt seront sur son pupitre. Une soirée très attendue qui prolonge l'été, en direct du Couvent des Jacobins de Toulouse. Yoav Levanon et Catherine D'Argoubet seront nos invités.

Invités au micro de Benjamin François : Yoav Levanon (pianiste) et Catherine D'argoubet (directrice artistique du festival "Piano aux Jacobins")

Programme du concert

Felix MENDELSSOHN

Variations sérieuses en ré mineur op. 54 (1841)

Robert SCHUMANN

Fantaisie op. 17 (1835-36) 1. Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen, 2. Mässig, durch energisch, 3. Langsam getragen

Frédéric CHOPIN

Prélude en do dièse mineur n°25 op. 45 (1841)

Franz LISZT

Sonate en si mineur S. 178 (1852-53)

Yoav Levanon piano

Bis

Alexandre SCRIABINE

Feuillet d’album Opus 45 n°1

Franz LISZT

La Campanella

Frédéric CHOPIN

Etude Opus 25 n°10

Yoav Levanon

Le musicien prodige débute sa préparation professionnelle au piano à l’âge de 3 ans et fait ses débuts sur scène à 4 ans. Il obtient sa première récompense l’année suivante et plusieurs autres depuis (lauréat du Concours National de Piano en Israël par exemple). Il continue aujourd’hui de se produire sur des scènes et des festivals prestigieux (Carnegie Hall à New York, Verbier Festival entre autres) et est régulièrement invité pour jouer en soliste aux côtés d’ensembles tels que l’Orchestre d’Israël. Son premier récital solo, diffusé dans le monde entier a obtenu la plus grande audience en ligne de tous les événements du Festival Verbier de 2019. Ces deux dernières années marquent le début de la carrière mondiale de Yoav Levanon, qui ne fait sans aucun doute que commencer…

